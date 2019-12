Perché gli smartphone di Xiaomi costano poco? Lei Jun svela l’arcano

Perché gli smartphone di Xiaomi costano poco? Lei Jun, ceo dell”azienda cinese che opera nel campo dell’elettronica di consumo, ha svelato l’arcano. La società fondata in Cina nel 2010 possiede anche tre sub-brand indipendenti (Redmi, Poco, Black Shark) e sta mettendo in crisi anche la Apple, almeno in termine di vendite.

Durante una conferenza in cui sono stati annunciati i risultati finanziari della società cinese per quanto riguarda il terzo trimestre del 2019, il CEO di Xiaomi ha spiegato ai giornalisti: “Il nostro margine di profitto lordo, pari all’8-9%, è molto basso e il nostro modello di business si basa sulle vendite tramite e-commerce. Per questo motivo, il prezzo che il cliente finale finisce per pagare è molto economico”.

La ricetta vincente è proprio legata al basso margine di profitto dell’azienda e alle vendite effettuate tramite l’e-commerce per risparmiare molto sui costi.