Piero Chiambretti torna sui social dopo aver sconfitto il Coronavirus

Piero Chiambretti è tornato sui social alcuni giorni fa, dopo aver sconfitto il Coronavirus, che però gli ha portato via sua madre. Il famoso e popolare conduttore tv di CR4 – La Repubblica delle Donne era stato ricoverato insieme alla madre all’ospedale Mauriziano di Torino.

L’ex conduttore di Markette aveva prima scritto una dedica alla madre: “Le mamme non dovrebbero morire mai, perché danno la vita”. Poi si è mostrato su Instagram, senza il suo solito sorriso e con il seguente commento “steso”. L’immagine è diventata presto virale, ottenendo migliaia di like e centinaia di commenti di solidarietà.

Tantissimi amici vip e personaggi famosi del jet set nazionale hanno espresso vicinanza e sostegno a Chiambretti. Il celebre cantautore Cristiano Malgioglio ha scritto: “Amico caro, che bello finalmente vederti in foto dopo così tanto tempo …dove sul tuo volto si legge’ tutta la sofferenza che hai dovuto sostenere. Ti confesso che ho molto sofferto per te e per la scomparsa della tua meravigliosa madre… Ti prego adesso di mettere a posto tutte le malinconie che occupano il tuo cuore. Ricordati che il tempo cerca di cicatrizzare a malapena tutte le ferite. Ti voglio bene amicone mio”. E Valeria Marini ha auspicato un suo rapido rientro sugli schermi: “Piero, rivederti è sogno che si realizza… forza che sei stellare, torna presto con la tua ironia… intelligenza esempio per tutti noi. Voglio riabbracciarti al più presto!”. La popolare attrice Serena Grandi ha aggiunto: “Ti sono vicina virtualmente, grande Piero…”.