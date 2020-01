Prinker S è la stampante portatile che ti fa i tatuaggi in 3 secondi

Prinker S è la stampante portatile coreana che ti fa i tatuaggi in 3 secondi. Consente di stampare in pochi secondi tatuaggi larghi 2,2 centimetri e lunghi fino a un metro, a una risoluzione di 400 dpi, sia con inchiostro nero che a colori, usando un mix di giallo, ciano e magenta. Il disegno (o la scritta) da imprimere sulla pelle viene scelto tramite un’app sullo smartphone e inviato alla stampante.

Stampante portatile Prinker S – Foto: Facebook

Prima del tatuaggio si spruzza la pelle con un liquido che aiuta a fissare i pigmenti e terminata l’operazione si dà un’altra spruzzata. L’inchiostro è atossico, resistente all’acqua ma lavabile. Basta un po’ di sapone e acqua per togliere il tatuaggio, che comunque dura al massimo 3 giorni.

La stampante, che si ricarica su un’apposita docking station, stampa con una cartuccia circa 1000 tatuaggi. Questa stampante è già in vendita in Europa, a 329 euro. I kit di ricambio per i tatuaggi costano 189 euro. Molti preferiscono i tatuaggi veri e propri, mentre, altri possono sempre optare per i tatuaggi rimovibili per bambini.