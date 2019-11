Quando è il Black Friday 2019? Ecco cosa ne pensano gli italiani e cosa cercano online

Quando è il Black Friday 2019? Domani è il grande giorno atteso da milioni di consumatori. I giorni della Black Week che vanno dal Black Friday al Cyber Monday rientrano ormai tra gli eventi che gran parte degli italiani annotano con anticipo sul calendario. Nonostante la giornata di venerdì sia lavorativa, dalle 9 alle 14 del Black Friday si concentra la maggiore attività degli italiani.

Ma cosa ne pensano gli italiani e cosa cercano online? Le risposte arrivano da SEMrush, che ha analizzato le parole chiave correlate a questo evento digitate sui motori di ricerca nell’ultimo anno e dell’item esatto “black Friday” negli ultimi 4.

In Italia fu introdotto per la prima volta nel 2011 dalla americana Apple e, nel giro di pochi anni, hanno iniziato a aderire tutti i negozi e i vari brand. Come c’era da aspettarsi, nei mesi di ottobre e novembre c’è un intensificarsi di ricerche sul tema. Stando a quanto emerge dalla rete, il boom ha avuto inizio nel novembre 2016, che registrò 2.240.000 ricerche, a fronte di una media di 16.345 mensili nel resto dell’anno. Un trend che si è, poi, confermato negli anni successivi, e il 2019 non fa eccezione. Per il mese di novembre, si stima che saranno 5.006.793 le ricerche, mentre negli altri mesi la media è stata di 83.870. Un interesse che è iniziato a manifestarsi già da ottobre, in cui “black Friday” è stato digitato 550.000 volte.

Sebbene sia un’usanza ormai ampiamente diffusa, non tutti ne conoscono il significato o le date. Nell’ultimo anno, la domanda “quando è il black friday” è stata posta ai motori di ricerca con una media di 58.300 volte al mese, così come “quando inizia il black friday” (25.680 ricerche al mese in media). Gli utenti che si sono interrogati su “cosa significa black friday” sono stati in media 6.940 al mese. Altro aspetto che gli italiani sembrano aver poco chiaro è la durata, con la query “quanto dura il black friday” digitata in media 15.200 volte al mese, e “quando finisce il black Friday” in media 5.570 volte ogni mese nell’ultimo anno.

Sciolto ogni dubbio su significato e durata, gli utenti quali prodotti hanno cercato in rete, nel tentativo di accalappiare lo sconto migliore? Nella top ten troviamo quasi tutti prodotti di elettronica o di gaming, con la PS4 al primo posto (media ricerche mese 91.810), seguita da Apple Airpods (43.520) e iPhone X (34.180). L’unico prodotto appartenete ad un’altra categoria è Dyson, in sesta posizione con una media di 24.520 digitazioni ogni mese. Che si tratti di strumenti per la pulizia, phon o purificatori d’aria, il brand sembra riscuotere enorme interesse sul web.

