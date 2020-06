Radja Nainggolan e la moglie Claudia: la nipote è morta a 25 anni per tumore

Radja Nainggolan e la moglie Claudia sono davvero distrutti e devastati dal dolore per la morte della nipote, che è scomparsa all’età di 25 anni per tumore. Come ben sapete anche Claudia Lai combatte una difficilissima battaglia contro il tumore da diversi mesi.

L’ex centrocampista della Roma ha condiviso il suo grande dolore sul social. Il 32enne centrocampista del Cagliari, in prestito dall’Inter, ha pubblicato una scatto di famiglia in cui posa sorridente con Amber Noboa, figlia del suo fratellastro, e ha scritto un messaggio davvero molto toccante: “Tesoro, mancherai a tutti… Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, a sorelle e fratelli, a tutti… Così giovane, non riesco ancora a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ulteriormente. Mancherai a tutti”.

Il giornale belga VoetbalPrimeur ha rivelato che la 25enne è morta dopo una terribile battaglia contro il cancro.

Il calciatore belga ha deciso di tornare a giocare in Sardegna, al Cagliari, per stare con la mamma delle sue due bambine, che sta conducendo una dura lotta contro il tumore. Forza Claudia!