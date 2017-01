Roberto Speranza del PD aggredito a Potenza: “Siete vicini all’Isis”

Roberto Speranza del Partito Democratico è stato aggredito sabato durante la presentazione del libro di Zerocalcare nell’aula magna dell’Università di Potenza da un militante antagonista di sinistra che gli ha urlato: “Il PD vende le armi all’Isis“. Il giovane gli ha lanciato l’iPad, colpendolo al braccio. Il 27enne originario di Napoli, ma residente a Firenze, è stato bloccato da alcuni presenti ma si è subito allontanato. La Digos e i carabinieri lo hanno identificato e l’hanno fermato in una casa di Rionero in Vulture (Potenza), dove era ospite di alcuni suoi amici.

Il giovane antagonista di sinistra ha raccontato agli inquirenti di aver accusato Roberto Speranza e il Partito Democratico di finanziare l’Isis attraverso il sostegno alla Turchia che, secondo lui, acquisterebbe petrolio dai terroristi dello Stato Islamico.

Il deputato del Partito Democratico è rimasto illeso e dopo un primo no-comment ha scritto un post sulla sua pagina Facebook. “La violenza non può fermare le idee e la discussione democratica – ha esordito il deputato dem -, ma purtroppo a volte la trovi anche dove non te la aspetti. Un ragazzo mi imputava la foto tra Renzi ed Erdogan e gridava che andavo ammazzato perché parlamentare del PD che vende le armi all’Isis. Parole e gesti senza senso. Ma preoccupanti. La democrazia è comunque più forte. Ma va difesa ogni giorno”.

La presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini ha cinguettato: “Vicina a Roberro Speranza, vittima di una grave aggressione in luogo pubblico. Preoccupa clima crescente odio verso parlamentari ed esponenti politici“. Piena e massima solidarietà anche dall’ex presidente del Consiglio dei ministri e segretario del PD Matteo Renzi, dal deputato fittiano di Cor Cosimo Latronico che ha dichiarato in una nota: “La condanna di un tale gesto deve essere ferma ed unanime perché offende la civiltà dei lucani e il loro profondo sentimento democratico. La vicinanza a Roberto è sentita e sincera”.

Stefano Pedica del Partito Democratico ha dichiarato in una nota: “Solidarietà a Roberto Speranza. La violenza va sempre condannata senza se e senza ma. Gesti come quello avvenuto a Potenza sono inaccettabili – ha sottolineato Pedica – Come inaccettabili sono i toni di chi alimenta il clima d’odio agitando la bandiera dell’antipolitica e del populismo”.

Il 27enne antagonista di sinistra è stato denunciato quale presunto responsabile delle minacce gravi subite dal parlamentare dem ed è inoltre accusato anche di violenza e minacce a un corpo politico, aggravate dal lancio di oggetti contundenti.