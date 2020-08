Rocco Casalino e Gabriele Rossi, Dagospia: “Flirt finto, volevano lanciare messaggio agli ex”

Rocco Casalino e Gabriele Rossi sono finiti al centro del gossip nazionale in seguito alle foto scoop pubblicate dal settimanale Chi. Si è scritto e detto molto sul presunto bacio e flirt tra i due, reduci dalle rotture rispettivamente con il cubano José Carlos Alvarez Aguila e con il sex symbol del piccolo schermo Gabriel Garko.

Dagospia: “Flirt farlocco”

Il sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino, Dagospia, ha parlato subito di flirt farlocco e dispetto agli ex fidanzati. Alberto Dandolo ha infatti scritto: “Non bastano le foto ‘rubate’ e qualche cena: il flirt tra Rocco Casalino e Gabriele Rossi sembrerebbe assai farlocco”.

Dandolo ha poi proseguito: “Aveva bisogno di una distanza di sicurezza dall’ex discusso fidanzato cubano – invece Gabriele Rossi – voleva lanciare un messaggio al suo amico del cuore farfallone, Gabriel Garko? I due ex gieffini (Gabriele Rossi è stato concorrente nel 2016, ma dell’edizione Vip, ndr) dovrebbero andare a lezione di comunicazione dal mitologico Lucherini”.

Rocco Casalino su Gabriele Rossi: “Siamo solo amici”

L’ex concorrente dello storico Grande Fratello 1 ha smentito così il flirt con il bellissimo attore: “Ma proprio per niente, non sto con Gabriele Rossi, l’ho solo salutato”. Il portavoce e capo dell’ufficio stampa del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha poi aggiunto: “Il fatto è che con Carlos è crisi, da molti mesi, anche se sei anni di convivenza non si cancellano facilmente”.

Rocco Casalino con José Carlos Alvarez Aguila – Foto: Dagospia.com

Rocco Casalino e José Carlos Alvarez Aguila si sono lasciati in seguito allo scandalo trading online che ha travolto il ragazzo cubano e indirettamente anche il portavoce del premier Conte.