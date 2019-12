Rocio Munoz Morales su Raoul Bova: “Mi ruba le creme dal mio beauty case”

Rocio Munoz Morales ha rivelato che il suo adorabile e bellissimo compagno Raoul Bova le ruba le creme dal suo beauty case. La splendida attrice e conduttrice tv spagnola ha spiegato a Vanity Fair: “Mi ruba le creme”.

La sensuale mamma vip spagnola va pazza per i cosmetici genderless, adatti sia per gli uomini che per le donne: “Mi sembrano una cosa meravigliosa. Condivido tante cose con Raoul. Io rubo a lui sciarpe e occhiali da sole. E lui ruba a me le creme. Gli piace prendersi cura della sua pelle ma in maniera naturale”.

Rocio Munoz Morales ha poi raccontato: “A volte gli dico: ‘Dai Raoul ti faccio una maschera al viso’ e lui: ‘No, no per carità!’, poi però dal mio beauty case sparisce la crema idratante. Insomma, gli piace ‘provicchiare’ i miei prodotti beauty”.

Oltre alle creme idratanti, Rocio ha svelato che Raoul impazzisce per uno spray alla vitamina c.