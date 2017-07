Rodrigo Alves si è sottoposto a ben 42 interventi di chirurgia plastica ed estetica per somigliare al celebre Ken di Barbie. Ha trascorso gli ultimi 13 anni della sua vita in ospedale per assomigliare al celebre personaggio di Barbie, spendendo davvero una fortuna: ben 400mila sterline!

Rodrigo Alves è molto seguito su Instagram, Twitter e Facebook. Qualche giorno fa è stato avvistato sulle spiagge di Marbella, in Spagna. Il suo fisico è davvero incredibile e perfetto. I suoi addominali e pettorali sono molto scolpiti, anche se bisogna ammettere che il suo viso (in particolar modo le sue labbra rifatte) è troppo finto e artefatto.