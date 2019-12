Saldi invernali 2020: quando iniziano? Tutte le date dalla Puglia alla Lombardia

Quando iniziano i saldi invernali 2020? Questa domanda se la pongono tantissimi italiani poiché è il momento giusto per acquistare capi di abbigliamento, accessori e calzature utili per concedersi un regalo e al tempo stesso arricchire il proprio guardaroba. Pertanto è il periodo che tutti attendono con ansia per scatenarsi con lo shopping, non soltanto le donne ma anche tantissimi uomini. Scopriamo insieme tutte le date dalla Puglia alla Lombardia, dalla Sicilia al Trentino fino alla Valle d’Aosta.

Saldi invernali 2020 Abruzzo

I saldi invernali 2020 partiranno il 4 gennaio 2020 per concludersi poi il 5 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Basilicata

Si inizia il 4 gennaio per concludersi il primo marzo.

Saldi invernali 2020 Calabria

La stagione dei saldi invernali in Calabria prenderà il via il 4 gennaio per poi concludersi il 28 febbraio 2020.

Saldi invernali 2020 Campania

Le date di inizio e fine dei saldi invernali 2020 in Campania sono: il 4 gennaio 2020 per il debutto e il 2 aprile 2020 per la conclusione.

Saldi invernali 2020 Emilia Romagna

Si inizia il 4 gennaio e termina il 3 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Friuli Venezia Giulia

I saldi invernali 2020 inizieranno il prossimo 4 gennaio per poi concludersi il 31 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Lazio

Per gli abitanti del Lazio i saldi invernali 2020 si terranno dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020.

Saldi invernali 2020 Liguria

La stagione dei saldi inizia il 4 gennaio e termina il 17 febbraio 2020.

Saldi invernali 2020 Lombardia

I saldi invernali inizieranno il prossimo 4 gennaio per concludersi il 5 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Marche

Le date di inizio e termine dei saldi vanno dal 4 gennaio al primo marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Molise

La stagione dei saldi invernali inizia sempre il 4 gennaio 2020 per concludersi il 4 marzo.

Saldi invernali 2020 Piemonte

Si inizia il 4 gennaio 2020 per poi concludersi il 28 febbraio 2020.

Saldi invernali 2020 Puglia

Quando iniziano i saldi a Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Foggia e Bat? Dal 4 gennaio al 28 febbraio.

Saldi invernali 2020 Sardegna

Nell’isola i saldi invernali iniziano il 4 gennaio ma si concludono il 4 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Sicilia

La stagione dei saldi inizia il 2 gennaio e termina il 25 marzo.

Saldi invernali 2020 Toscana

La stagione dei saldi in Toscana prenderà il via dal 4 gennaio 2020 al 15 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Umbria

I saldi invernali 2020 rispetteranno il seguente calendario ufficiale: dal 4 gennaio 2020 al 4 marzo 2020

Saldi invernali 2020 Valle D’Aosta

La stagione dei saldi invernali in Valle D’Aosta prenderà il via il 4 gennaio per poi terminare il 4 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 Veneto

I saldi invernali si terranno dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020.

Saldi invernali 2020 Trentino-Alto Adige

Le date di inizio e fine dei saldi invernali 2020 in Trentino-Alto Adige sono: il 4 gennaio 2020 per il debutto e il 16 febbraio 2020 per la conclusione.