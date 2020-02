Sanremo 2020 sui settimanali: ecco cosa hanno cercato gli italiani

Sanremo 2020 ha sbancato l’Auditel. Il Festival della canzone italiana condotto e diretto dal punto di vista artistico da Amadeus ha riscosso grande successo di pubblico e critica. Ascolti tv incredibili, share alle stelle e canzoni molto coinvolgenti e interessanti. Non sono mancate le performance superlative e chiacchierate di Achille Lauro e neanche qualche colpo di scena, come la squalifica di Morgan e Bugo.

Amadeus con i big in gara a Sanremo 2020 -Foto: Facebook

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Diodato con il brano Fai rumore, superando sul podio Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari.

LEGGI IL TESTO E GUARDA IL VIDEO DELLA CANZONE FAI RUMORE

Ma quali sono stati gli argomenti più ricercati all’interno dei settimanali italiani nella settimana di Sanremo? Ospiti, cantanti e attualità sono state le chiavi di ricerca utilizzate maggiormente dagli italiani.

Lo studio è stato condotto da Readly, il servizio di abbonamento alle riviste digitali che consente l’accesso illimitato a oltre 4500 riviste digitali, nazionali e internazionali tramite una app.

Dal 3 al 9 febbraio, Romina Carrisi, Levante e Sabrina Salerno sono state le prime tre protagoniste delle ricerche all’interno delle 100 riviste italiane disponibili all’interno di Readly.

“Sanremo è anche un grande evento di costume: come sempre il Festival della Canzone Italiana suscita l’interesse del pubblico relativamente a personaggi e avvenimenti che ruotano intorno alle canzoni, oltre che alla musica in sé. Fa parte del nostro DNA”, afferma Marie Sophie Von Bibra, Head of Growth per l’Italia di Readly. “La app Readly ci mostra come si muovono gli interessi dei lettori: possiamo dire che la lettura delle riviste ci dia uno spaccato molto concreto e immediato delle preferenze dei lettori italiani”.

Nel dettaglio, nella settimana di Sanremo i primi sette termini di ricerca dei lettori italiani su Readly sono stati:

Romina Carrisi Levante Sabrina Salerno Samantha De Grenet Corona virus Heather Parisi Resveratrolo

Accanto alle ricerche su personaggi inerenti al Festival di Sanremo, appare evidente l’interesse dei lettori italiani per l’ attualità di cui sono stati protagonisti personaggi celebri, come Samantha De Grenet, che ha recentemente raccontato ai media la storia di un lungo periodo di malattia.

Analogamente, la scorsa settimana è stata particolarmente gettonata la ricerca di termini legati all’attualità in merito alla pandemia del Corona virus, a cui sono strettamente connessi la ricerca di Heather Parisi, comparsa sulle copertine di alcuni settimanali come la prima ad aver segnalato la pericolosità del virus, e del resveratrolo, sostanza prodotta da alcune piante che è stata segnalata da alcuni media per le proprietà capaci di rinforzare il sistema immunitario.