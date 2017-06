Sarah Jessica Parker compra una casa esclusiva a New York

Sarah Jessica Parker acquisterà una casa di 1300mq a New York, in una delle zone più esclusive della grande mela, il West Village.

Secondo il New York Post, l’attrice e il marito, Matthew Broderick, stanno per costruire una casa unendo ben due edifici acquistati nel 2016, per la notevole cifra totale di 35 milioni di dollari. La sfarzosa casa avrà una superficie equivalente ad un terzo di un campo da football e un giardino da 195 mq. Un lusso davvero esclusivo nel cuore di Manhattan, che pochi possono permettersi.

La nuova casa di Sarah Jessica Parker sarà grande 1300 mq nel West Village

Ricordiamo tutti, i tempi in cui la Parker interpretava la scrittrice Carrie in “Sex and the City”, accompagnata dalle storiche amiche Miranda, Charlotte e Samantha, nel viaggio della loro vita, sessualmente attiva, sullo sfondo dell’isola di Manhattan. La serie è diventata famosa proprio per le scene ambientate in bar chic, ristoranti lussuosi, case mozzafiato e club esclusivi. Quello di Sarah Jessica Parker sembrerebbe in effetti il proseguimento del telefilm “Sex and the city”, ma traslato nella vita reale. Intanto i lavori per la casa da sogno proseguono a gonfie vele.