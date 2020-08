Selvaggia Lucarelli ha attaccato Antonella Mosetti, Aida Yespica, Teresanna Pugliese, Federico Fashion Style e tanti altri web influencer per aver scambiato il Covid-19 per un palcoscenico. La famosa e popolare opinionista tv e giornalista si è scagliata contro quei vip o pseudo vip che fanno la morale ai followers sull’utilizzo delle mascherine dopo che a loro volta non si sono comportati proprio in modo esemplare.

Selvaggia Lucarelli contro influencer e vip per la questione Covid-19

La giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli ha esordito così su Instagram Story: “Su Instagram sta succedendo qualcosa di incredibile e surreale e da un paio di giorni sto monitorando quel vippame forse un po’ scaduto che in Sardegna ha preso il Covid-19 e che ci sta dando lezioni di vita dicendoci di mettere la mascherina”.

Ha iniziato a smascherare uno per uno i vari influencer e le loro incongruenze. Il primo è stato Federico Fashion Style (con cui ha avuto di recente un battibecco), pubblicando una serie di video in cui lui ammette che – nonostante la febbre – sia andato sia nel suo salone di Anzio sia al mare in Sardegna credendo fosse semplicemente una febbriciattola di gola.

Poi nel suo mirino è finita Antonella Mosetti colpevole di aver detto che al Billionaire tutto lo staff indossava la mascherina. “I personaggi noti avrebbero dovuto essere dei modelli, non è che ora cercando di essere un monito educativo te la cavi, eh. […] dopo 35mila morti non sei più un monito, ma sei uno che ha sbagliato. Dovrebbero stare zitti piuttosto che lanciare messaggi e cercare di pontificare”.

Critiche al vetriolo anche nei confronti di Aida Yespica, Andrea Melchiorre, Vittoria Deganello, Bionditudo, Nilufar Addati e della compagna di Federico Fashion Style.

Covid Show 2020: quando il Covid diventa uno status symbol. Il mio viaggio surreale nel mondo degli influencer che hanno scambiato la malattia per un palcoscenico. Posted by Selvaggia Lucarelli on Thursday, August 27, 2020

La replica dei vip a Selvaggia Lucarelli

Dopo un primo messaggio social piuttosto diplomatico, Federico Fashion Style ha tirato fuori gli artigli: “Voglio rispondere, anche se è meglio non farlo per le provocazioni di persone che valgono zero spaccato. Come lei ci ha messo la faccia, che era meglio non la mettesse. […] Io sono onorato di essere il parrucchiere di Tina Cipollari, una persona vera e leale, che non si nasconde come te e sembri godere sulle disgrazie degli altri. Appena uno ha il Covid viene messo alla gogna da te. […] Forse cerchi un po’ di visibilità? Stai incitando all’odio”.

L’ex showgirl di Non è la Rai ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti, ha replicato a muso duro: “Non avrei voluto spendere questo mio prezioso tempo per una giornalaia che insulta la gente da anni e fa gossip spicciolo da anni e privo di fondamenta. […] Se sputi in aria ti ritorna in testa, copriti! Occhio!”.

L’ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese ha scritto: “Mi rendo conto che pensare è difficile, ecco perché la maggior parte della gente giudica”.