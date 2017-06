Selvaggia Lucarelli ha insultato i tifosi del Napoli e di tutte le altre squadre di calcio che hanno festeggiato la pesante debacle della Juventus in finale di Champions League contro il Real Madrid. L’irriverente opinionista tv e blogger Selvaggia Lucarelli non è una tifosa della Juve, ma ha voluto attaccare senza peli sulla lingua tutti coloro che hanno gioito per la settimana finale di Champions League persa dalla Juventus su nove disputate. “Non è Napoli festeggia la sconfitta della Juve, ma qualche cogli… napoletano festeggia la sconfitta della Juve – ha scritto Selvaggia su Twitter – Non sono sfumature”.

Molti tifosi napoletani e non hanno prontamente replicato alla mamma vip e conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli, rammentando tutti gli insulti che gli juventini rivolgono ogni domenica di Serie A al popolo napoletano… Insulti gravissimi e terribili, che non hanno nulla a che fare con i fuochi d’artificio e i giochi pirotecnici organizzati per l’ennesima finale di Champions League persa dai bianconeri….

“Prima della gara cantavano Vesuvio lavali col fuoco – ha risposto un follower – quanti cogli… erano?”. Per la verità questo squallido e vergognoso coro, che intonava qualche anno fa anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini, riecheggia sempre in Campionato…

Un altro tifoso napoletano ha osservato: “Quando gli juventini festeggiavano la vittoria del Real a Napoli tutti muti. Adesso piagnucolano… Ipocriti”.

Un altro ancora ha risposto così a Selvaggia Lucarelli: “Non tiferò mai per chi incita odio, violenza ed eruzione del Vesuvio!”.

Un altro follower ha punzecchiato la giurata di Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli, tirando in ballo la sua condanna a un anno di reclusione per concorso in intercettazione abusiva, accesso abusivo a sistema informatico e violazione della privacy in merito allo scandalo delle mail e foto rubate ai vip: “Il pregiudizio che hai nei nostri confronti, più volte manifestato, ti impedisce di vedere che si tratta di un sentimento trasversale. Dici che era meglio quando tentava di vendere le foto di Clooney e della Canalis a 50 Euro al kg?”. Un altro aggiunge ironicamente: “Stendiamo una macchianera”.

Ma lei non ci sta e ha ribadito: “Per me chiunque festeggi la sconfitta di qualcun altro è un cogli…. Napoletani e non. Baci!”.

A quanto pare Selvaggia conosce molto bene gli sfottò e le frecciate al vetriolo nei confronti dei vip, ma non quelli tra i tifosi delle squadre di calcio. Questa volta però la nota blogger l’ha fatta fuori dal vaso! I veri cogl…., come dice lei, sono coloro che invocano catastrofi naturali o altre sciagure contro i tifosi avversari e non chi esulta per una sconfitta in finale di Champions League!