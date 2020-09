Selvaggia Lucarelli querela Antonella Mosetti: “L’ho denunciata per un video insultante”

Selvaggia Lucarelli ha deciso di querelare Antonella Mosetti in seguito a un video durissimo e al vetriolo, che è stato poi cancellato. Prosegue la guerra senza esclusioni di colpi tra la giornalista de Il Fatto Quotidiano e Tpi.it e la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’ultima querelle mediatico-social tra le due è scoppiata qualche settimana fa sulla questione Covid-19 e vip in Sardegna. Ora però tra le due è guerra giudiziaria!

Come ben ricorderete dopo che Selvaggia Lucarelli ha attaccato Antonella Mosetti, Aida Yespica, Teresanna Pugliese, Federico Fashion Style e tanti altri web influencer per aver scambiato il Covid-19 per un palcoscenico, l’ex showgirl di Non è la Rai si è infuriata con il giudice di Ballando con le Stelle e, senza mai farne il nome esplicitamente, le ha riservato durissime parole: “Non avrei voluto spendere questo mio prezioso tempo per una giornalaia che insulta la gente da anni e fa gossip spicciolo da anni e privo di fondamenta. Se sputi in aria ti ritorna in testa, copriti! Occhio!”.

Ora l’ex moglie di Laerte Pappalardo e irriverente scrittrice ha fatto sapere tramite Davide Maggio di aver denunciato Antonella Mosetti: “Ho denunciato solo la romana che faceva Non è la Rai per un video insultante in maniera indecente che poi è stato cancellato a seguito di una mia diffida”.

E voi che cosa ne pensate di questa querelle mediatico-giudiziaria?