Serena Rinaldi e Gabriele Paolini annunciano l’ingresso in politica

Serena Rinaldi e Gabriele Paolini hanno annunciato l’ingresso in politica. Il noto disturbatore l’ha annunciato con un cartello in tv durante un recente servizio del TG1. Il 46enne personaggio televisivo, noto per le sue apparizioni di disturbo nel corso dei collegamenti esterni in diretta televisiva, è comparso alle spalle del giornalista Mario De Pizzo del TG1, con un cartello sul quale era mostrato il suo nuovo progetto: “Gabriele Paolini entra in politica”.

Elezioni politiche o amministrative per il comune di Roma? Resta il fatto che Gabriele Paolini è poi comparso durante la Maratona Mentana e si è messo dietro al corrispondente Paolo Celata con lo stesso cartello: “Gabriele Paolini entra in politica”.

Celata ha provato ad andare avanti nel collegamento ma il direttore Enrico Mentana ha allargato le braccia: “Pensavamo di essercene liberati e invece è tornato. Paolini entra in politica, speriamo esca da qualcos’altro”.

SERENA RINALDI SI E’ RIFATTA LE LABBRA: PRIMA E DOPO

La sexy showgirl, attrice a luci rosse e ballerina di lap dance della Dive & Star Production di Federico De Vincenzo vorrebbe candidarsi come sindaca alle prossime amministrative della Capitale.

Serena Rinaldi – Foto: Facebook

La sensuale e simpatica soubrette di origini pugliesi non vede l’ora di mandare a casa la sindaca del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, perché a suo dire sarebbe “indegna del suo ruolo per come tiene Roma zozza”. La giovane pugliese ha annunciato di essere “più capace della Raggi a tenere pulita Roma”.

Farsa mediatica, folclore o strategia politica? Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned!