Serena Rinaldi è stata vittima di stupro, minacciata e sequestrata da un suo fan venerdì sera a Matrice, in provincia di Campobasso, in Molise. La notizia shock è stata diffusa da BlastingNews.com. La sexy attrice hard pugliese ha incontrato il suo sostenitore, che la seguiva su Facebook e Twitter da diverso tempo e le inviava sempre messaggi di affetto e ammirazione via social, nel piccolo comune del Molise intorno alle ore 19. La sensuale e simpatica soubrette Serena Rinaldi era con il suo manager Federico De Vincenzo in Molise per motivi di lavoro. Ha scelto di incontrare il suo fan di Matrice perché l’ex candidata a sindaco di Cerignola ha sempre instaurato un rapporto molto diretto e speciale con i suoi ammiratori. All’appuntamento è andata da sola, ma quell’incontro che doveva essere piacevole e cordiale si è subito trasformato in un film dell’orrore come ha rivelato lei stessa a noi di IGOSSIP.it. L’ha violentata, sequestrata e violentata…. E’ riuscita poi a scappare dalla casa del suo fan, dopo aver inviato un messaggio disperato e d’aiuto al titolare della Dive & Star Production, inventando una scusa per prendere dei sexy toys dall’auto del suo manager. E’ andata subito in ospedale a Campobasso e ha poi sporto denuncia contro il suo fan alla caserma dei carabinieri più vicina. Noi abbiamo contattato Serena Rinaldi per saperne di più e per esprimerle piena e massima solidarietà.

Ciao Serena, abbiamo letto tutti la notizia shock dello stupro che hai subìto venerdì sera a Matrice…

Sono ancora sotto shock, spaventata, traumatizzata e terrorizzata. Ho seriamente temuto per la mia vita! E’ stato terribile, peggio di un film dell’orrore… Sono stati 30 minuti di terrore… Io piangevo, ma lui continuava a violentarmi… Mi ha costretto con la forza e contro la mia volontà ad avere rapporti sessuali…

Dopo questa terribile e agghiacciante storia, hai intenzione di cambiare rapporto con i tuoi fan?

No, perché è la prima volta che succede una esperienza così terribile e brutta. Ho sempre ricevuto tanti complimenti, omaggi floreali, attestati di stima e simpatia dai miei ammiratori anche dal vivo. Sono sempre stati molto gentili, garbati e affettuosi. Di certo dopo questa terribile vicenda, non incontrerò più i fan da sola.

Che cosa ti aspetti ora?

Voglio giustizia! Questa persona deve finire in carcere perché è molto pericolosa e violenta!

Che cosa vuoi dire a tutte quelle donne che subiscono violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici?

Devono denunciare tempestivamente tutto alle autorità competenti. Non devono avere nessun tipo di ripensamento perché questi stalker e uomini violenti rappresentano un pericolo per la nostra società.

Alla luce di ciò che hai subìto a Matrice, quale messaggio vuoi inviare a tutti?

Io sono una pornostar, ma sono soprattutto una donna e una mamma, pertanto tutti devono rispettare la mia dignità, la mia personalità e la mia volontà. Nessuno ha il diritto di impormi con la forza, o peggio ancora con la violenza, rapporti sessuali o di altro genere senza il mio consenso! Stop alla violenza!