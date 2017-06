Sergio Sylvestre di Amici 15 risponde agli hater su Facebook

Sergio Sylvestre ha voluto rispondere a un commento offensivo di una hater su Facebook mediante un post social davvero molto interessante e significativo. Il vincitore della quindicesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, ha ribadito il suo no convinto al razzismo, all’omofobia e a qualsiasi forma di discriminazione e pregiudizio.

Il giovane artista di Con te ha esordito così: “È successo che, qualche giorno fa su Facebook, sotto un articolo che parlava di me, paparazzato in compagnia di amici in un locale, una signora abbia commentato con quella faccina che vomita verde. Voi direte: Beh c’è gente che scrive decisamente di peggio! I know, I know, ma questa signora mi ha colpito più degli altri. Una signora di mezza età, ad occhio e croce potrebbe essere mia madre o forse mia nonna, una donna dinamica, amante della bicicletta, una signora normale insomma. Mi sono chiesto allora il perché. Perché una signora con una vita così piena deve aver pensato che fosse una buona idea far sapere al mondo che io le faccio schifo? Perché dedicare almeno 1 minuto della sua vita, tra lettura dell’articolo e commento, per esprimere il suo disprezzo? Perché? Vorrei avere la forza di tanti colleghi che si armano di buona volontà e rispondono per le rime a chi li offende senza ragioni, ma poi penso: chi me la fa fare?”.

Il vincitore di Amici 15 ha poi proseguito: “Quando sentite l’irrefrenabile spinta ad offendere una persona che non conoscete affatto per il suo aspetto fisico, per il suo colore di pelle, per la sua religione o orientamento sessuale, beh, fate marcia indietro, correte sulla pagina di qualcuno che vi piace ed impiegate quel tempo che altrimenti sarebbe sprecato a fargli i complimenti. Contribuirete così alla felicità di una persona e vi assicuro che vi sentirete meglio anche voi. Se poi proprio non ci riuscite, allora esiste una parola in Inglese che vi etichetta, ma l’ho messa su Google Translator e mi hanno detto che in Italiano è troppo volgare. #loveistheanswer #noalbullismo #stopbullying”.

Bravo Sergio, siamo tutti con te!