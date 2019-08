Serie A, canale Dazn su Sky? L’accordo è quasi vicino

Mancano davvero pochissimi giorni all’inizio del Campionato di Serie A, fino a qualche anno fa era il più bello e avvincente del mondo. Tante le novità di quest’anno, tra un rinnovato regolamento arbitrale e diversi nuovi allenatori, che i tifosi aspettano di vedere all’opera allo stadio o sugli schermi. Parma-Juventus darà il via alla nuova stagione 2019-2020 sabato alle 18 in diretta tv su Sky. A chiudere il primo turno lunedì 26 agosto ci penserà Inter-Lecce alle 20.45 in diretta su Dazn. L’accordo è quasi vicino e l’obiettivo è quello di ottenere nell’arco di poche settimane un canale interamente dedicato alla programmazione della piattaforma in streaming.

L’emittente satellitare avrà in esclusiva sette gare su dieci, le tre restanti (una al sabato sera, due la domenica alle 12.30 e alle 15) saranno trasmesse dalla piattaforma in streaming, visibili su pc, tablet, smartphone o smart tv. Cosa prevede nel dettaglio la possibile intesa tra Dazn e Sky?

I dettagli sull’accordo Dazn e Sky

Ora si lavora a tambur battente per un accordo utile per la creazione di una canale tv satellitare per permettere agli abbonati la visione dell’anticipo di Serie A del sabato sera. Il progetto prevede la creazione di un canale lineare con il meglio della programmazione sportiva dell’Over-The-Top (Ott).

Il quotidiano Milano Finanza ha rivelato che l’accordo strategico sarebbe in dirittura d’arrivo per la creazione di un canale ad hoc dedicato alla piattaforma diretta da Veronica DiQuattro che trasmetterebbe non solo il match del sabato sera, ma il meglio della programmazione. Dazn ha a disposizione non solo tre gare di Serie A per ogni giornata ma anche i diritti della Liga, della Ligue 1 francese, della Mls Americana, dell’Eredivisie olandese, della Chinese Super League e della JLeague giapponese e per finire della Copa Libertadores.

L’accordo permetterebbe a Dazn di ampliare il bacino di utenza e visibilità oltre ad aumentare probabilmente il numero di abbonamenti. Sky potrebbe offrire ai propri clienti tutte le partite di Serie A visibili senza difficoltà sul piccolo schermo.

Redazione-iGossip