Serie, film e show in arrivo nel 2021 su Prime Video

Amazon è sempre sul pezzo e con Prime Video offre l’accesso a tantissimi film, serie televisive e show. Come sarà il 2021 con Amazon Prime Video?

Amazon Prime Video- foto komando.com

Il 2021 si prospetta un anno grandioso per tutti gli abbonati ad Amazon Prime, visto le serie, i film e gli show in arrivo su Prime Video.

La prima serie di anticipazioni racconta di produzioni Amazon Original italiane come LOL: Chi ride è fuori, Dinner Club, Celebrity Hunted e Vita da Carlo.

E ancora, Prime conterrà film come One Night in Miami di Regina King, Il principe cerca figlio di Craig Brewer e Without Remorse di Stefano Sollima.

Gli appassionati delle serie originali potranno immergersi nel mondo della nuova docu-serie spagnola The Legend of Sergio Ramos e la miniserie The Underground Railroad.

Questi primi titoli ci lasciano intuire che le novità in arrivo su Amazon Prime Video nel 2021 saranno davvero imperdibili. Scopriamo cosa ci aspetta!

Show e serie tv

LOL: Chi ride è fuori (Amazon Original – Italia)

LOL: Chi ride è fuori è il nuovo comedy show che mette in sfida dieci comici professionisti: Elio, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Michela Giraud, Ciro e Fru dei The Jackal e Luca Ravenna.

Per i comici sarà un’impresa rimanere seri per sei ore consecutive e cercare di far ridere l’avversario per vincere 100.000 euro da devolvere in beneficienza.

A guidare la gara ci saranno Fedez nel ruolo di conduttore e arbitro e Mara Maionchi nelle vesti di una inedita co-host.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo stagione 2 (Amazon Original – Italia)

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo ritorna con la seconda stagione per riproporre un gruppo di celebrità impegnato nel mantenere l’anonimato per 14 giorni.

I protagonisti di questa seconda dello show verranno “cacciati” da investigatori, esperti di cyber security, profiler e human tracker che hanno lavorato nelle forze dell’ordine.

Dinner Club (Amazon Original – Italia)

Dinner Club è uno show culinario itinerante con protagonista lo chef stellato ed ex giudice di Master Chef Carlo Cracco.

Il famoso chef viaggerà lungo l’Italia insieme a sei volti noti del mondo dello spettacolo allo scopo di imparare a creare la cena perfetta dai migliori chef.

Vita da Carlo (Amazon Original – Italia)

Un omaggio a tutto tondo a Carlo Verdone: in ogni episodio di Vita da Carlo, infatti, l’attore e regista mostrerà se stesso in mood romanzato.

Tutta colpa di Freud

Tutta colpa di Freud riporta in una serie tv l’omonimo film di Paolo Genovese del 2014 con un cast d’eccezione: Claudio Bisio, Marta Gastini, Demetra Bellina, Caterina Shula, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Negli episodi vedremo Francesco, psicanalista e padre separato, ritrovarsi a vivere con le tre figlie ormai adulte.

Invincible (Amazon Original)

Invincible è una serie animata che racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson figlio del più potente supereroe in circolazione.

La serie nasce dalla mente di Robert Kirkman (creatore di The Walking Dead) e si ispira ai fumetti di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley.

Panic (Amazon Original)

La nuova serie scritta e creata da Lauren Oliver è ambientata in una cittadina del Texas dove ogni estate i diplomandi si sfidano in varie prove che, secondo loro, li aiuteranno ad avere un futuro migliore.

Them (Amazon Original)

Them racconta la storia di Henry e Lucky Emory che decidono di trasferirsi insieme a tutta la famiglia dal North Carolina a Los Angeles. Niente di strano, se non fosse che la nuova casa diventerà un inferno.

The Underground Railroad (Amazon Original)

The Underground Railroad racconta la storia di Cora, una giovane alla ricerca della libertà ai tempi della Guerra Civile Americana.

La ragazza fugge dalla sua piantagione in Georgia e si mette alla ricerca della fantomatica Ferrovia Sotterranea, salvo poi scoprire che si tratta davvero di una ferrovia sotto il terreno sudista.

Progetto di Tracy Oliver (Amazon Original)

Progetto di Tracy Oliver è una comedy che mostra le vite di quattro amiche dagli anni dell’Università alle prese con la realizzazione dei loro sogni, le relazioni e il sesso.

DOM (Amazon Original – Brasile)

DOM è una serie drama che racconta la storia vera di Victor, un giovane tuffatore che diventa un agente dell’intelligence ed è impegnato a sgominare un traffico di droga. Purtroppo, quando suo figlio Pedro cade preda della cocaina e della criminalità, capisce di combattere una guerra senza fine.

Manhãs de setembro (Amazon Original – Brasile)

La serie Manhãs de setembro racconta la storia di Cassandra, una donna trasgender che lascia la sua città di origine per vivere in libertà. Dopo anni, le cose iniziano ad andare bene, almeno fino a quando la sua ex fidanzata si presenta con un bambino che sostiene essere suo figlio.

The Family Man Stagione 2 (Amazon Original – India)

The Family Man racconta la storia di un uomo che lavora per una divisione dell’agenzia investigativa nazionale e si ritrova a dover proteggere la famiglia dalle conseguenze del suo lavoro segreto.

I Bought The Farm (Amazon Original – Regno Unito)

I Bought The Farm è una serie con protagonista l’appassionato di motori Jeremy Clarkson alle prese con la gestione di una azienda agricola nel cuore della campagna Britannica.

Jeremy, pur non avendo esperienze e conoscenze nel campo, riuscirà a far funzionare l’azienda grazie a qualche piccolo aiuto.

The Great Escapists (Amazon Original – Regno Unito)

The Great Escapists porta Richard Hammond e Tory Belleci in un’isola sperduta e deserta e li spingerà a far leva su tutte le loro conoscenze per riuscire a sopravvivere e costruire un parco giochi.

The Boarding School (Amazon Original – Spagna)

La serie The Boarding School segue le vicende di un gruppo di studenti di un collegio isolato su cui circolano leggende e racconti che si trasformeranno in eventi terrificanti.

La Templanza (Amazon Original – Spagna)

La Templanza è uno show basato sull’omonimo romanzo di María Dueñas che racconta una storia d’amore drammatica ambientata nel 1860.

Mauro Larrea è un imprenditore di successo partito dal niente che si ritrova pieno di debiti a causa di un investimento sbagliato. A dargli una chance sarà Soledad Montalvo, la moglie di un mercante di vini.

The Legend Of Sergio Ramos (Amazon Original – Spagna)

The Legend Of Sergio Ramos racconta la vita e la carriera di Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid e della nazionale spagnola.

Mixte (Amazon Original – Francia)

Mixte è una serie in costume che racconta, attraverso il pensiero di studenti e professori, le dinamiche all’interno di una scuola superiore degli anni ’60 che apre a donne e uomini.

Operations Totems (Amazon Original – Francia)

La serie Operations Totems racconta a storia di Francis Morizet, un agente segreto che deve confrontarsi con l’ideale di suo padre.

Nel pieno della Guerra Fredda, l’eroe francese si appresta a compiere le prime operazioni sul campo incontrando Lyudmila, una nuova recluta del KGB. I due lotteranno contro l’amore che provano.

Scopri le serie televisive e gli show che Amazon Prime Video riserva per il 2021…

Film

One Night in Miami (Amazon Original)

Dal 15 gennaio gli abbonati Amazon Prime potranno vedere One Night in Miami, un film su quattro stelle della musica, dello sport e dell’attivismo che si incontrano per festeggiare la vittoria di un incontro di boxe.

Lui è il leggendario Cassius Clay, alias Muhammad Ali, mentre gli altri sono Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown.

Il principe cerca figlio (Amazon Original)

Dal 5 Marzo 2021 si potrà vedere Il principe cerca figlio, il sequel attesissimo del fortunato Il principe cerca moglie del 1988.

Re Akeem è stato incoronato re di Zamunda, ma decide di tornare a New York con il suo fidato consigliere Semmi per ritrovare il figlio perduto.

Bliss (Amazon Original)

Bliss racconta di una storia d’amore tra il neo-divorziato Greg e la cospirazionista Isabel che vive per strada. Ben presto l’uomo scopre che le teorie della sua amata nascondono un fondo di verità.

Governance – Tutto ha un Prezzo

Il film Governance – Tutto ha un Prezzo porta sullo schermo la storia di Renzo Petrucci, un manager senza scrupoli che lascia il suo posto dopo essere stato indagato per corruzione. L’uomo prepara la sua vendetta contro colei che crede lo abbia tradito, ma non tutto va come ideato.

Una relazione

Una relazione racconta la storia di una coppia che vive insieme da 15 anni senza troppe aspettative e responsabilità.

I due decidono di lasciarsi e di comunicarlo a tutti durante una cena, ma scoprono (loro malgrado) che nulla può finire in modo indolore.

The Map Of Tiny Perfect Things (Amazon Original)

In The Map Of Tiny Perfect Things vedremo un’adolescente vivere la stessa giornata all’infinito, almeno fino a quando non incontra una ragazza bloccata in un loop temporale.

Dal loro incontro nascerà una storia d’amore che li costringerà a capire come sfuggire alla distorsione temporale senza fine.

The Boy from Medellín (Amazon Original)

The Boy from Medellín è una finestra sui giorni che precedono il concerto a Medellin del cantante internazionale J Balvin.

Si tratta di un film incentrato sul suo protagonista girato tra la Colombia e New York che mostra alcuni eventi emozionanti della vita di una star.

Run Sweetheart Run (Amazon Original)

Run Sweetheart Run racconta la storia di un appuntamento al buio che si trasforma in una spirale di violenza che spinge la protagonista a scappare a piedi tra le vie di Los Angeles.

Tom Clancy’s Withouth Remorse (Amazon Original)

Tom Clancy’s Withouth Remorse segue la storia dell’agente John Clark, alias John Terrence Kelly, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA.

The Voyeurs (Amazon Original)

The Voyeurs è l’emblema del voyeurismo: Thomas e Pippa scoprono che le finestre del loro nuovo appartamento si affacciano sull’abitazione di fronte.

I due diventano testimoni oculari della relazione della coppia che vive nell’altro appartamento e mettono in moto un meccanismo che terminerà in un disastro completo.

Documentario su Mary J. Blige (Amazon Original)

Vanessa Roth dirige il documentario su Mary J. Blige in occasione del 25esimo anniversario dall’uscita del suo album My Life.

In quel momento la cantante si trovava a lottare contro questioni personali ed è riuscita a trovare una valvola di sfogo in quello che è diventato un vero capolavoro musicale.

Birds Of Paradise (Amazon Original)

Birds Of Paradise è un film basato sul libro Bright Burning Stars di A. K. Small e racconta la storia di una ragazza che arriva in una prestigiosa scuola di danza classica di Parigi.

La ragazza diventa amica di una ballerina prodigio mentre tutti gli altri si sfidano per portarsi a casa un contratto con il corpo di ballo dell’Opera di Parigi.

The Manor (Amazon Original)

The Manor è il titolo Blumhouse che racconta la storia di Judith Albright, una donna arrivata in una casa di riposo d’epoca che percepisce presenze sovrannaturali.

Black As Night (Amazon Original)

Black As Night è un film Blumhouse incentrato su un’adolescente che ritrova la fiducia in se stessa grazie a un’estate in cui combattere i vampiri che minacciano i senza tetto di New Orleans.

Ad aiutare la ragazza ci saranno il suo migliore amico per il quale ha un debole e una strana ragazza di buona famiglia.

Madres

Blumhouse propone Madres: una coppia americana di origini messicane aspetta il primo figlio e si trasferisce in una comunità di agricoltori nella California degli anni ’70.

A un certo punto la donna inizia ad avere sintomi e visioni spaventose e cercherà di capire cosa si nasconde: una maledizione o qualcosa di terribile?

Bingo

Bingo è il film targato Blumhouse che racconta il tentativo di un gruppo di anziani del barrio di Oak Springs di sottrarsi al cambiamento del quartiere.

Quello che il gruppo di anziani amici non sa è che il loro amato Bingo sta per essere annesso a una forza molto più potente dei soldi.

Invasion (Amazon Original)

Il film Invasion segue la storia di due fratelli in fuga con il padre che tenta di proteggerli da una minaccia sovrannaturale. I due ragazzi saranno costretti a crescere in fretta.

Le Bal Des Folles (Amazon Original – Francia)

Le Bal Des Folles è un film in costume ambientato nel XIX secolo che racconta la storia di Eugénie, una giovane con il dono di sentire i morti.

Quando la sua famiglia scopre il suo segreto, Eugénie viene ricoverata a La Pitié Salpétrière, l’ospedale diretto dal pioniere della neurologia il Dr. Charcot.

