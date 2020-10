Shannen Doherty ha rivelato a Elle Usa che il cancro non rallenta. La bravissima e indimenticabile Brenda della serie cult degli anni Novanta, Beverly Hills 90210, è al quarto stadio. Una lunga e dolorosa battaglia per una delle attrici più amate del jet set internazionale.

La 49enne star americana ha fatto sapere che sta pensando di registrare dei videomessaggi da lasciare ai suoi cari familiari, per salutarli quando sarà morta.

“Non mi sono ancora messa a tavolino per scrivere le lettere importanti – ha dichiarato Shannen -, ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me. Ho pensato di girare dei videomessaggi per salutare tutti i miei cari quando sarò morta”.

La famosa e popolare attrice americana ha poi aggiunto: “Ogni volta che arriva il momento in cui potrei farlo mi sembra così definitivo, così irrevocabile. La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forza. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”.

Forza Shannen, non mollare. Siamo tutti con te!