Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina in vacanza in Sardegna

Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina sono in vacanza in Sardegna. Dopo le foto di Francesca Pascale con Paola Turci, ecco le foto dell’ex premier con la sua nuova compagna pubblicate guarda caso proprio dal settimanale di cronaca rosa della famiglia Berlusconi, Chi.

Dopo la rottura ufficiale con Francesca Pascale, il fondatore e leader di Forza Italia è stato fotografato insieme con la deputata azzurra a Villa Certosa, dove ci sono anche i figli dell’ex presidente del Consiglio dei ministri.

La coppia vip, accompagnati dall’ultimogenito dell’ex capo del Governo italiano, Luigi Berlusconi, sono usciti dalla villa per andare a visitare il nuovo mega yacht di Ennio Doris, uno dei più cari amici dell’ex premier, il Seven, un ketch di 60 metri. Per raggiungere il tender che li ha portati sul Seven, il leader forzista si è concesso per la prima volta un gesto di tenerezza in pubblico con la nuova compagna, percorrendo il molo con lei mano nella mano.

La sua ex fidanzata, Francesca Pascale, è stata invece sorpresa in dolce compagnia con la famosa cantante Paola Turci durante una romantica e travolgente vacanza nel Cilento.