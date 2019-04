Sincretica, il Festival delle arti contemporanee il 9 e 10 maggio a Bari

Sincretica è il Festival delle arti contemporanee, che si terrà il 9 e 10 maggio a Bari presso il Palazzo della Provincia. L’evento è ideato e realizzato dall’Associazione di promozione sociale Le Mani di Proserpina. Il Festival si propone l’obiettivo di puntare i riflettori sull’artista e sulla creazione artistica, oltre che sull’opera d’arte materiale.



La fruizione dell’arte come prodotto finito, in contenitori come musei e gallerie d’arte che, sebbene specializzati e votati alla tutela, risultano chiusi e idealmente distanti, ha infatti ingigantito il divario tra arte contemporanea e pubblico.

In tale ottica, Pierpaolo Miccolis, artista pugliese di fama internazionale, mostrerà la nascita dell’opera d’arte fin dalla sua ispirazione attraverso una performance pittorica all’interno della splendida cornice del Palazzo della Provincia di Bari.

Al video artista barese Ignazio Fabio Mazzola, invece, sarà affidato il compito di realizzare un documentario che indaghi le varie fasi della creazione dell’opera d’arte, dalla sua nascita all’impatto che ha sul pubblico fruitore. Nelle sessioni mattutine saranno organizzati incontri con le scuole secondarie di primo e di secondo grado al fine di consentire ai più giovani di accostarsi al mondo dell’arte contemporanea in modo originale e stimolante.

Sincretica: il programma del Festival delle arti contemporanee

Giovedì 9 maggio 2019

Ore 10.00

Saluti istituzionali

Interverranno Loredana Capone, Assessore Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia; Giuseppe Pirlo, Prorettore Università degli Studi di Bari “A. Moro”; Vito Lacoppola, Assessore della Città Metropolitana di Bari.

Ore 10.30

Presentazione degli artisti Pierpaolo Miccolis e Ignazio Fabio Mazzola, conferenza e intervento critico del direttore artistico Silvia Mazzilli, Le Mani di Proserpina; presentazione e proiezione del video a cura di Fabio Ignazio Mazzola.

Ore 11.00

Incontro con le scuole.

Ore 12.00 – 13.00

Avvio della performance di live painting di Pierpaolo Miccolis e proiezione del video di Ignazio Fabio Mazzola.

Ore 15.00 – 19.00

Live painting e proiezione video.

Ore 17.00 – 19.00

Reading dell’autore Osvaldo Piliego.

Venerdì 10 maggio 2019

Ore 10.00 – 13.00

Live painting e proiezione video.

Ore 15.00 – 19.00

Live painting e proiezione video.