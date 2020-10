Soleil Sorge e Ivana Mrazova ai ferri corti: botta e risposta

Soleil Sorge e Ivana Mrazova sono ai ferri corti: botta e risposta tra la ex e l’attuale compagna dell’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Onestini. L’ex corteggiatrice continua a rifilare stoccate al vetriolo nei confronti del conduttore radiofonico ed ex tronista.

L’ex valletta del Festival di Sanremo ha dichiarato in una recente intervista: “Soleil? Quando la vedrò la ringrazierò. Grazie a tutto quello che è successo io ora sto con Luca. Non mi sta simpatica, è di una tristezza incredibile. È sempre lì a tirar fuori le cose del passato. A me non frega niente ma basta”.

Nei giorni scorsi anche l’ex tronista Luca Onestini aveva tuonato contro la sua ex fidanzata Soleil Sorge per via delle sue recenti apparizioni televisive. L’ex fidanzata dell’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez è diventata una delle ospiti più chiacchierate e discusse dei salotti tv di Barbara d’Urso. Onestini non ha esitato a definire la sua ex fidanzata Soleil “il peggio della tv”.

