Soleil Sorgè ricorda il suo primo fidanzato: “Si chiamava Kevin, ora è in Paradiso”

Soleil Sorgè ha ricordato in una toccante e struggente dedica su Instagram Story il suo primo fidanzato Kevin. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ha condiviso uno scatto amarcord dell’ex coppia risalente al 2010. L’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, Luca Onestini e Marco Cartasegna ha confessato di aver avuto un lutto devastante nel suo passato.

Di fronte alle domande pressanti dei suoi follower, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha scritto nella sua storia: “Si chiamava Kevin. Una delle persone più belle della mia vita… Ora è in Paradiso, ma lo amo e terrò per sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me”.

L’ex corteggiatrice del fortunato e chiacchierato programma pomeridiano di Canale 5 Soleil Sorgè è davvero distrutta e sconvolta. “Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”, ha poi aggiunto l’influencer, modella e opinionista tv.

Tantissimi follower le hanno inviato messaggi di solidarietà e vicinanza.