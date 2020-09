Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono in crisi prima del matrimonio? La coppia del trono over di Uomini e Donne è scoppiata? A poche settimane dal lieto evento i due ex concorrenti di Temptation Island Vip si sono lasciati? Il pettegolezzo circola con una certa insistenza sul web da diversi giorni.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo – Foto: Instagram

I pettegolezzi sono stati affrontati dall’ex dama del trono over di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. Ursula Bennardo ha condiviso uno scatto di famiglia che la ritrae con l’ex cavaliere Sossio Aruta e la figlia Bianca.

Il tenerissimo e dolcissimo scatto social è stato accompagnato dalla seguente didascalia: “Se mi sono lasciata, sono a letto con un altro. Ho un altro uomo già accanto […] Inventano e mi dispiace che lo facciano non su una coppia di fidanzati ma su una famiglia. Io non ho parole”.

Nessuna crisi di coppia. Sossio e Ursula si preparano al matrimonio e hanno chiesto a Maria De Filippi di fare loro da testimone di nozze.