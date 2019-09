Stragi mafiose del 1993: Silvio Berlusconi è indagato e non depone al processo Dell’Utri

Stragi mafiose del 1993: l’ex presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi è indagato nel procedimento aperto dalla procura di Firenze. I legali del leader di Forza Italia hanno depositato alla Corte d’Assise d’Appello, la certificazione da cui risulta che l’ex premier è indagato a Firenze. Gli avvocati Coppi e Ghedini che assistono l’ex premier, dopo la citazione a deporre del loro assistito da parte dei difensori di Dell’Utri nel processo sulla trattativa Stato mafia, avevano chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Palermo di definire in quale veste giuridica sentirlo: se come teste o indagato di reato connesso.

La Procura di Firenze ha precisato che la riapertura delle indagini è un atto dovuto per fare tutte le verifiche. La moglie dell’ex senatore e co-fondatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri, è su tutte le furie. Miranda Dell’Utri si è sfogata all’AdnKronos: “Perché Berlusconi non testimonia? È in gioco la vita di Marcello”. L’entourage di Dell’Utri ha espresso sorpresa, rabbia, incredulità e una grandissima amarezza, perché sia i legali che la famiglia contavano sulla deposizione di Berlusconi che sarebbe stata fondamentale sulle minacce allo stesso ex premier.

L’ex collaboratore di Berlusconi in Publitalia ’80 e Fininvest, Marcello Dell’Utri, è attualmente in carcere perché deve scontare 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. La Corte d’Appello di Palermo, presieduta da Claudio Dall’Acqua l’ha infatti condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per i fatti accaduti sino al 1992 poiché ha ritenuto che l’ex senatore di Forza Italia intrattenne stretti rapporti con le vecchie organizzazioni mafiose di Stefano Bontate, Totò Riina e Bernardo Provenzano sino alla stagione delle stragi di Falcone e Borsellino facendo da intermediario fra le organizzazioni malavitose e Silvio Berlusconi.

Redazione-iGossip