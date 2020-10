Tiziano Ferro shock: “Ero alcolista e volevo morire”

Tiziano Ferro ha confessato a Sette, l’inserto del Corriere della Sera, di essere stato alcolista e che voleva morire. Fortunatamente il celebre e amatissimo cantante di Latina ha sconfitto questa dipendenza: “Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista”.

“L’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti”, ha spiegato Ferro. Tiziano ha poi riassunto in cinque parole i motivi per cui non era felice: “Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore”.

La musica è stata la sua più grande medicina: “Non sono mai stato il primo della classe, ero anonimo, non bello, per niente atletico, anzi grasso, timido, i ragazzi mi chiamavano ciccione, femminuccia, sfigato. Aspettavo che qualcuno intervenisse per difendermi, ma non succedeva mai. Vivevo perennemente frustrato, inca**ato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato. La musica era l’unica cosa che avevo, un canale per esprimermi in un mondo nel quale non mi riconoscevo”.

