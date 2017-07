Top NEWS24 – Le notizie della settimana dal 19 al 26 luglio 2017

IN ITALIA RECORD DI ‘NEET’ E LA POVERTÀ’ E’ IN AUMENTO

E’ AL 20% LA DIFFERENZA TRA UOMINI E DONNE CHE LAVORANO

Record di ‘Neet’ in Italia e cioè i giovani tra i 15 e i 24 anni che non hanno e non cercano lavoro. Secondo le stime toccano il record Ue del 19,9%, mentre la media europea è dell’11,5%. E’ la fotografia dell’Italia offerta dall’indagine 2017 sull’occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (Esde) pubblicata dalla Commissione.

AUSTRIA INSISTE, SE NECESSARIO CHIUDIAMO BRENNERO IN 24 ORE

ROMA REPLICA:DA NOI NO MOSSE UNILATERALI, MA VIENNA SI CALMI

E’ ancora emergenza migranti. Vienna insiste nella polemica: “Se il numero degli illegali diretti verso l’Austria dovesse aumentare, il confine del Brennero verrà’ chiuso”, dice il ministro degli Interni Sobotka. E aggiunge che “la cooperazione fra sedicenti soccorritori e la mafia dei trafficanti deve finire”. La replica italiana vede il vice ministro degli Esteri Giro invitare Vienna alla calma, perché’ l’Italia non ha “nessuna intenzione di compiere mosse unilaterali”.

SETTIMANA DI INCENDI IN ITALIA.

MATTARELLA: AZIONI CRIMINALI DA PUNIRE SEVERAMENTE

Sette giorni di fuoco per gli incendi in Italia: in una settimana è andata in fumo un’area della Penisola grande quanto quella bruciata in tutto il 2016. Si sono registrati 122 incendi di grandi dimensioni, oltre i 30 ettari; nei primi 15 giorni di luglio sono stati 176. Secondo Mattarella “gli incendi di questi giorni sono spesso il risultato di azioni criminali, che vanno punite con determinazione e severità”.

MAFIA: TOTÒ’ RIINA RESTA IN CARCERE AL 41BIS

IL BOSS ALLA MOGLIE: “NON MI PENTO!”

Totò Riina resta in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato la richiesta di differimento pena o di detenzione domiciliare presentata dai legali del boss. Alla richiesta dei legali, motivata da ragioni di salute del boss, si è opposto il pg di Bologna. “Io non mi pento…a me non mi piegheranno” – ha detto Riina alla moglie Antonietta Bagarella in un colloquio video registrato lo scorso 27 febbraio.

IL SUN DENUNCIA, NAPOLI FRA 10 CITTA’ PIU’ PERICOLOSE AL MONDO

DE MAGISTRIS, E’ SOLO UN GIUDIZIO FALSO E SUPERFICIALE

Napoli è pericolosa come Raqqa, capitale dell’Isis in Siria. A dirlo è il britannico Sun, che ha stilato la classifica delle dieci città più pericolose al mondo. Ne viene fuori una mappa in cui il capoluogo campano e’ additato come la citta’ piu’ pericolosa dell’Europa occidentale. Per il sindaco De Magistris si tratta di “un giudizio falso e superficiale”.