Top NEWS24: le notizie della settimana dal 28 agosto al 1 settembre

CRESCE LA TENSIONE TRA LA COREA DEL NORD E IL RESTO DEL MONDO

RIUNIONE URGENTE ONU. TRUMP-ABE, ‘MINACCIA GRAVE E CRESCENTE’

Cresce la tensione nel quadrante asiatico dopo il nuovo lancio di un missile a testata nucleare da parte della Corea del Nord. Trump e il primo ministro giapponese Abe la definiscono “una grave e crescente minaccia”. Riunito d’urgenza il Consiglio di Sicurezza Onu che ha emesso una dura condanna.

POVERTÀ’: CDM APPROVA DECRETO PER REDDITO INCLUSIONE

IMPORTO PARI A UN MASSIMO DI 485 EURO AL MESE

Il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce il reddito di inclusione (Rei). La misura si rivolge a una platea di 400 mila famiglie. L’importo dell’aiuto sarà pari ad un massimo di 485 euro al mese.

FIDUCIA DELLE IMPRESE COME 10 ANNI FA. PADOAN: “AVANTI COSÌ’”

PER SGRAVI GIOVANI NIENTE LICENZIAMENTI 6 MESI PRIMA E DOPO

Ad agosto migliora la fiducia dei consumatori e delle imprese italiane. Lo rileva l’Istat. In aumento anche l’indice dei consumatori. Dati positivi per il ministro Padoan, che auspica di andare avanti su questa via. Intanto il Governo studia sgravi contributivi per l’assunzione di giovani fino a 29 anni.

RYANAIR INTERESSATA ALLA FLOTTA ALITALIA SE SI VENDE A PEZZI

O’LEARY, MANTERREMO IL MARCHIO E POSTI A PILOTI E INGEGNERI

Ryanair è interessata ad Alitalia. Lo prevede l’amministratore delegato della compagnia low cost, Michael O’Leary. ‘Ryanair – ha aggiunto – terra’ la maggior parte del personale Alitalia, in particolare piloti ed ingegneri, se la sua offerta verrà’ accettata’ spiegando che ‘sarà’ mantenuto anche il marchio Alitalia”.

PICCHIANO UN RICHIEDENTE ASILO, POSTANO IL VIDEO SU FB

IL FATTO L’8 AGOSTO, DUE 17ENNI DENUNCIATI A ACQUI TERME

Picchiano un immigrato richiedente asilo, poi postano il video su Facebook. Di questo sono accusati due ragazzi 17enni di Acqui Terme. La vittima, trasportata all’ospedale, e’ stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per un lieve trauma cranico. Il fatto e’ avvenuto l’8 agosto, ma e’ stato segnalata da poco grazie al video in rete.

A SETTEMBRE 9 MILIONI DI ITALIANI IN VACANZA, +7,2% SU 2016

FEDERALBERGHI, PER 7,5 MILIONI E’ VACANZA PRINCIPALE ESTATE

Più’ di 9 milioni di italiani, il 14,9% della popolazione, effettuerà’ almeno un giorno di vacanza nel corso del mese di settembre. Il dato è’ in crescita del 7,2% rispetto al 2016. Emerge dall’ultima indagine di Federalberghi sulle vacanze degli italiani.