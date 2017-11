Troppa liquirizia fa male al cuore: la FDA lancia l’allarme

Troppa liquirizia fa male al cuore: la Food and Drug Administration (FDA) ha lanciato l’allarme. La liquirizia è già controindicata per chi ha la pressione alta. L’ente governativo statunitense che si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e farmaceutici ha rivelato che una quantità di 57 grammi al giorno per due settimane è sufficiente a rischiare il ricovero in ospedale.

La liquirizia contiene la glicirrizina, un composto contenuto nella radice che fa abbassare i livelli di potassio nel sangue. Quando questo succede alcune persone hanno ritmi cardiaci anormali, pressione alta, letargia e insufficienza cardiaca.

Linda Katz, esperta della FDA, ha dichiarato: “Lo scorso anno l’agenzia ha ricevuto un report su un appassionato di liquirizia che ha avuto problemi medici dopo l’assunzione. E diverse riviste scientifiche hanno legato questo alimento a problemi di salute sopra i 40 anni, soprattutto in chi ha già precedenti di problemi al cuore o pressione alta. I livelli di potassio comunque tornano normali in breve tempo quando si termina l’assunzione”.

Se da un lato la liquirizia ha mille benefici come per l’apparato gastrointestinale, per la pressione bassa o per il fegato, dall’altro non è indicata in grosse quantità per gli over 40 con problemi al cuore o pressione alta.