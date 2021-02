Uomini e Donne: scontro al veleno tra Armando Incarnato e Veronica Ursida

Uomini e Donne, ultime news e indiscrezioni sui personaggi del dating show di Canale 5. Scontro al veleno tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Tirata in ballo nel corso delle discussione di fuoco con Aurora Tropea, Veronica Ursida è tornata nello studio di Uomini e Donne per affrontare le polemiche. L’ex dama del Trono Over ha fatto il suo ingresso in puntata, suscitando immediatamente la forte reazione di Armando Incarnato.

Il cavaliere partenopeo si è scagliato contro l’Ursida, accusandola di essere una bugiarda e sottraendosi al faccia a faccia, per poi tornare a pungerla assicurando di sapere molte cose sul suo conto. Veronica ha ribadito di non aver contattato direttamente la redazione del programma, come invece era emerso nelle ultime puntate, ma di essere stata invitata a parlare della sua relazione naufragata con Giovanni Longobardi e poi a tornare nel parterre femminile. La versione dei fatti di Veronica, tuttavia, è stata immediatamente smentita da una delle redattrici di Maria De Filippi, che ha dichiarato di non aver pregato la dama di tornare.

Anche Giancarlo si è scagliato contro Veronica, certo che ci sia lei dietro gli attacchi terribili ricevuti dalla figlia. La bella dama ha asserito nuovamente di essere estranea ai fatti, e di aver sempre chiesto ai suoi fan di non insultare nessuno perché ritiene sia una cosa orribile da fare.

“Io non ho mai parlato male, non ho mai fatto un’intervista cattiva […] Volevo dire un’ultima cosa a Gemma, non voglio fare la santa ma le offese non le ho fatte io”, ha dichiarato la Ursida sperando che Gemma Galgani credesse alle sue parole. La dama torinese si è infuriata e ha dichiarato di ritenerla colpevole delle offese ricevute sul web in modo del tutto gratuito.