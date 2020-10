Urina sulla foto di Selvaggia Lucarelli: la giornalista procede per vie legali

Urina sulla foto di Selvaggia Lucarelli alla stazione di Torino, offrendo poi duemila euro a chi l’avrebbe taggata più volte. Sconcerto, sdegno e incredulità per questo gesto vergognoso e pessimo di cui è stata vittima la famosa e irriverente giornalista, opinionista tv e scrittrice. La notizia l’ha diffusa la stessa Selvaggia Lucarelli sui suoi profili social.

Per la verità la mamma vip aveva già visto il video in cui qualcuno faceva i bisogni su una sua foto alla stazione di Torino e aveva scelto di procedere per vie legali denunciandolo.

Non aveva pubblicato nulla a riguardo per evitare di fargli pubblicità, ma ha cambiato idea quando si è accorta che una pagina da due milioni e mezzo di utenti aveva condiviso il video per soldi. Alla denuncia legale è subentrata quella pubblica perché la pagina in questione è rivolta a «ragazzini» e invitava a seguire «questo pazzo».

Selvaggia ha scritto: «Oggi una pagina da due milioni e mezzo di utenti ha pubblicato il video di un tizio (ha 25000 follower) che fa la pipì su una mia foto alla stazione di Torino offrendo duemila euro a chi mi avrebbe taggata più volte. (arrivati circa 20000 tag col mio nome). Va così».

Per poi concludere: «Lo squallore di questa vicenda non è stato tanto nell’iniziativa ma nel seguito che ha avuto e della promozione ricevuta da una pagina che ha più di due milioni di ragazzini che la seguono. Ricordo a tutti quelli che pensano di rimanere impuniti che io non lascio passare nulla».

Massima e piena solidarietà a Selvaggia Lucarelli da parte della nostra redazione.