Valentina Dallari mostra alcune foto del suo passato: “Spero che un giorno l’anoressia sparirà”

Valentina Dallari ha mostrato alcune foto del suo recente passato ai suoi numerosi follower che la seguono con amore e affetto sui social. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e deejay era arrivata a pesare 37 chili. Poi dal 2019 c’è stata la sua grande rinascita, dopo una lunga battaglia e un anno trascorso in un centro di recupero.

Valentina Dallari – Foto: Instagram

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

L’ex tronista Valentina Dallari ha affrontato questo delicato tema in occasione della Giornata Nazionale per la lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare (D.C.A.), il 15 marzo scorso.

“Mi piace pensare che un giorno sparirai – ha scritto la deejay -, che un giorno te ne andrai nello stesso modo in cui sei arrivata. Strisciando. Sei passata da sotto la porta, lentamente, senza che io potessi accorgermene. Ti sei incollata ai miei piedi, salendo sempre di più. Ti sei avvinghiata alla mia pelle, mi sei entrata dentro per accompagnare ogni mio respiro e ogni mio battito”.

Per poi aggiungere: “Sei diventata parte di me. Con quei denti, mi hai mangiato dall’interno, nutrendoti di tutto quello di cui non potevo nutrirmi io. Mi hai avvelenato il sangue, mi hai tolto l’amore. Hai spento la luce. Mi hai strozzata per rubarmi la voce. A volte sento che ti avvicini, ma riesco sempre a mandarti via. Una, due, tre, mille volte”.

Ha poi proseguito: “Hai paura di me mentre ti spingo verso la porta, hai paura di me quando apro le finestre e faccio entrare il sole. Hai paura di me quando ascolto la musica, quando mi metto a lavorare. Hai paura di me quando sorrido e quando mi preparo la cena. Hai paura di me quando faccio amicizia, quando amo, quando rido e quando mi metto a scrivere. Hai paura di me quando vivo. Hai paura di me più di quanta io ne abbia di te. E oggi, proprio oggi, te lo volevo ricordare”.

Oggi è forte e determinata. Auguri Valentina!