Valentina Dallari ricoverata in ospedale dopo un attacco di panico

Valentina Dallari è stata ricoverata in ospedale dopo un attacco di panico. Fortunatamente l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne e deejay sta bene. Brutta disavventura per Valentina che ha raccontato l’improvviso mancamento e caduta ai suoi followers di Instagram.

Valentina Dallari ha spiegato: “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo da giardino. Mi sono risvegliata in giardino, a terra, senza sapere perché e come, e quindi niente. Fatto controllo, tutto okay. Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile. P.S: dopo questa testata spero di non diventare normale”.

La caduta non le ha procurato gravi danni. L’ex tronista sta bene. A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne e degli altri personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale.