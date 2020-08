Vanessa Laine ricorda il marito Kobe Bryant in occasione del suo compleanno: la dedica struggente

Vanessa Laine ha voluto ricordare il marito Kobe Bryant in occasione del suo compleanno. Il 26 gennaio 2020, Bryant, sua figlia di tredici anni Gianna e altre sette persone persero la vita a causa di un tragico incidente in aereo a Calabasas provocato dalla nebbia fitta. Da quel tragico giorno, Vanessa si occupa da sola delle tre figlie: Natalia, Bianka e Capri.

Kobe Bryant con la moglie Vanessa Laine e le figlie – Foto: Instagram

Vanessa Laine ha scritto una dedica struggente sui social che ha commosso il popolo della rete. “Buon compleanno – ha esordito Vanessa -. Ti amo, mi manchi più di quanto riesca a spiegare. Vorrei che tu e Gigi foste qui per festeggiarti. Vorrei poterti preparare il tuo cibo preferito, o una torta di compleanno con l’aiuto della mia Gigi. Mi mancano i tuoi grandi abbracci, i tuoi baci, il tuo sorriso, la tua profonda e rumorosa risata. Mi manca stuzzicarti, farti ridere. Mi manca quando ti sedevi in braccio come se fossi il mio bambino. Penso sempre alla tua dolcezza, alla tua pazienza. Penso a tutto quello che faresti per aiutarmi in tutte le situazioni che sto vivendo. Grazie per essere cresciuto con me e per avermi insegnato ad essere forte. Come cercare di vedere il meglio nelle persone lasciando fuori le stronzate. I tuoi gesti premurosi e il modo in cui ci facevi sentire mancano a tutti. Immagino i tuoi sorrisi, i tuoi grandi abbracci”.

La mamma vip ha poi proseguito: “Dio mio, mi mancate tantissimo. Le nostre vite sembrano così vuote senza te e Gigi. Dentro sono distrutta. Vorrei piangere, ma cerco di sorridere per rendere migliori le giornate delle nostre figlie. Ma io non sono forte, sono loro ad esserlo. Sono certa che saresti orgoglioso di loro. Mi fanno sorridere ogni giorno. Vorrei potermi svegliare da questo orribile incubo. Vorrei poter fare una sorpresa alle ragazze dicendo loro che tu e Gigi state tornando a casa”.

Ha poi osservato: “Sono furiosa di non essermene andata per prima. Ho sempre voluto essere io la prima ad andarmene, perché egoisticamente non volevo sentirmi come sto ora. Saresti dovuto essere tu quello che sentiva la mia mancanza. Gigi dovrebbe essere qui, con le sue sorelle. Avrei dovuto essere io ad andarmene. C’è così tanto che vorrei dire e mostrare a te e Gigi. Così tante cose che sareste felici di vedere e di essere parte. Così tanti momenti importanti per le nostre ragazze. Così tante cose di cui saresti orgoglioso. Sono grata di avere pezzi di paradiso qui sulla Terra che mi danno la forza di svegliarmi. Grazie a te”.

Per poi concludere: “Grazie per avermi amato così tanto che mi basterebbe per diverse vite. E in ogni vita sceglierei te. Grazie per avermi mostrato cos’è il vero amore. Grazie di tutto. So che Gigi sta festeggiando con te come ha sempre fatto nei giorni speciali. Mi manca così tanto la mia principessa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri e io ti auguriamo un buon compleanno, amore. Ti amo ora, per sempre e in eterno”.