Vincent Cassel vivo per miracolo dopo un incidente in moto

Vincent Cassel è vivo per miracolo dopo un incidente in moto nel paese di Arbonne, nel sud-ovest della Francia, dove si è trasferito da tempo. Subito dopo il gravissimo incidente, il celebre attore francese è stato subito trasportato in ospedale, dove al 53enne sono state curate alcune ferite sul viso. Il ricovero è avvenuto presso la struttura privata PolyClinique d’Aguilera, a Biarritz.

Testa fasciata, occhi pesti e qualche ammaccatura. Così è apparso alcuni giorni fa Vincent nelle storie postate su Instagram. “Sono ancora vivo”, ha scritto l’ex marito della diva italiana del cinema Monica Bellucci.

Lo spavento non ha spento la sua ironia e in un altro post ha aggiunto: “Mai dare una testata a un rinoceronte”.

L’attore si trova adesso in Francia. Il suo lockdown lo ha trascorso con la moglie Tina Kunakey e la figlia avuta da lei, Amazonie. La baby vip della coppia ha festeggiato il suo primo compleanno in quarantena, il 19 aprile.