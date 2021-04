Vincenzo Mollica racconta il suo dramma: “Non vedo nulla, ma vado avanti”

Vincenzo Mollica ha raccontato il suo dramma durante una recente intervista rilasciata a RTL102.5 in cui ha parlato delle sue patologie. Il giornalista è diventato quasi cieco a causa di diverse patologie degenerative della vista (uveite, glaucoma, iridociclite plastica), tutte esordite nell’infanzia, oltre che di essere affetto dalla malattia di Parkinson e dal diabete mellito di tipo 2.

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

Lo storico inviato della Rai, scrittore, disegnatore, autore, conduttore televisivo e radiofonico ha dichiarato: “Non vedo una minchia di niente, ma vado avanti. Sto come un apprendista pensionato, che deve studiare per portare a casa una nuova fase della vita. Mi guida la curiosità, quella non l’ho mai persa. Certo, come apprendista pensionato però cerco di evitare tutti i giovanilismi della vita”.

Il 68enne giornalista ha poi proseguito: “Mi sveglio e porto con me i tre amici che mi accompagnano: diabete, glaucoma e Parkinson. Cerco di andarci d’accordo, sono il buono, il brutto e il cattivo, a seconda delle giornate. Ma si va avanti, si cammina”.

Ha ricordato le sue storiche interviste a Roberto Benigni, Adriano Celentano e Federico Fellini. Mollica ha poi dispensato qualche consiglio per i giovani che vogliono diventare giornalisti: “Oggi serve un mix che deve essere ben shakerato, fatto di curiosità, passione e fatica. Per fare bene il giornalista devi essere un cercatore di storie, uno di quelli che le storie le capisce, le sa ascoltare e poi le racconta con un’emozione tale che arrivi a coinvolgere l’ascoltatore, il telespettatore. Se manca una di queste tre caratteristiche, è un giornalismo che si fa precario”.