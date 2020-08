Vittoria Deganello, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi positive al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna

Vittoria Deganello, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi sono risultate positive al Covid-19 dopo una vacanza in Sardegna. Stessa sorte per un altro volto noto di Uomini e Donne, Giulia Latini. Le due ex tentatrici di Temptation Island, Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi, sono ricoverate in ospedale. Le due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, Giulia Latini e Vittoria Deganello, sono in isolamento domiciliare.

Vittoria Deganello: “Ho il Covid-19”

Vittoria Deganello ha annunciato sul suo profilo social: “Dati gli innumerevoli messaggi dopo il post che ha fatto Giulia ieri, vi dico che ho fatto anch’io il tampone lo stesso giorno che l’ha fatto Giulia a Roma, appena siamo tornate dalla Sardegna, e sono risultata positiva pure io. Come vedete dalle stories, quindi, sono in isolamento domiciliare. Sto bene, sto abbastanza bene dai, ho qualche sintomo, mi sento molto stanca e debole. Ho avuto un calo dopo il primo giorno che ero anche iperattiva, qualche linea di febbre e un po’ di mal di testa. Una cosa che mi è spuntata stamattina, che anche questo è un sintomo abbastanza comune, è che non sento più odori e sapori. Qualsiasi cibo, odore o profumo, niente, non sento assolutamente niente come fosse aria”.

Per poi proseguire: “Non mi sono esposta fino ad adesso perché, come sapete, non racconto sempre la mia quotidianità, sapete come sono fatta. Dopo il post di Giulia, però, mi avete scritto in tanti e vi siete preoccupati, a parte alcuni che mi hanno data dell’incosciente, pensando che io fossi in giro a far festa e che non avessi fatto il tampone, comunque tranquillizzo tutti, non sto mettendo a rischio la vita di parenti, amici o famiglia”.

Raffaella Mennoia furiosa sui social

L’autrice di Uomini e Donne e Temptation Island si era sfogata su Instagram Story alcuni giorni fa per alcuni comportamenti e atteggiamenti alquanto discutibili e ipocriti di alcuni volti noti delle trasmissioni di Maria De Filippi: “Si erano dette vacanze italiane, ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere […] Io vi toglierei la cittadinanza. Influencers, vip e pseudo-vip, le Instagram Stories sono per voi ovviamente: per voi che ci avete fatto due pa**e tante durante il lockdown di propaganda e adesso?”.

E adesso molte di loro hanno contratto il nuovo Coronavirus…