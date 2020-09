Wanda Nara non va al cinema da anni perché non vuole baby sitter. La showgirl e modella argentina si occupa lei dei figli. La moglie e manager del fuoriclasse argentino del Paris Saint-Germain Mauro Icardi ha rivelato ai suoi follower di Instagram: “Abbiamo delle persone che ci aiutano a casa e che si occupano anche della nostra sicurezza. Però dei nostri figli mi sono occupata e mi occupo sempre io. Non ho mai avuto e non ho babysitter”.

L’ex opinionista fissa del Grande Fratello Vip 4 ha poi aggiunto: “Quello che non posso fare non lo faccio. Per esempio sono tanti anni che non vado più al cinema. Neanche mi ricordo com’era andare al cinema. Organizzo e mi occupo di tutto io – ha detto Wanda Nara -, è uno dei miei compiti”.

La mamma vip di Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, avute dall’ex centravanti dell’Inter e di altri tre figli nati dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, ovvero Valentino, 11, Constantino, 9, e Benedicto, 8, ha poi rivelato che suo marito Icardi ha una vera e propria ossessione per la pulizia: “Mauro è ossessivo con l’ordine e la pulizia. Io no… però finisco per essere contagiata. La mia casa è veramente come un museo, sempre tutto pulito e ordinato. Se c’è qualcosa fuori posto si nota subito e ovviamente è qualcosa di mio, che devo velocemente rimettere a posto”.

Wanda ha poi svelato chi prepara i piatti in casa Icardi: “Cucina mio suocero, finché starà con noi. Poi si torna alle cose congelate… non mento. Mi piace cucinare per la mia famiglia e ho una cucina molto salutare, ma quella di mio suocero è proprio spettacolare…”.

In casa non si trucca, ma solo quando esce per lavoro.