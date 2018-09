Web fiction contro il bullismo: al via le riprese a Toritto, comune di oltre 8mila abitanti della Città Metropolitana di Bari in Puglia. La campagna antibullismo dell’Accademia Fatti per il Successo di Miky Falcicchio è ormai ai nastri di partenza.

Web fiction contro il bullismo: il progetto

L’ultimo e impegnativo progetto di Fatti per il Successo Academy vuole sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle piaghe più terribili e devastanti della società liquida. Negli ultimi anni anche i telegiornali e i giornali di cronaca riportano quotidianamente casi diversi e terribili di bullismo che indignano e sconvolgono l’intera comunità. D’altronde il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes ha rivelato che oltre la metà dei ragazzi italiani tra gli 11 e 17 anni è stata vittima di atti di bullismo, in particolar modo le femmine. Il fenomeno è più frequente tra chi non ha una vita sociale intensa.

L’accademia pugliese ideata, fondata e diretta dall’imprenditore manager e casting director barese Miky Falcicchio racconterà in 50 puntate tutte le forme di bullismo con una regista d’eccezione. Chi sarà? L’attrice e regista napoletana Maria Verde, che ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per il cortometraggio “Domus Amoris” e il docu-film “Gli uomini integri“.

Web fiction contro il bullismo: al via le riprese

La puntata pilota, utilizzata anche per lo spot che anticipa l’intero progetto, sarà girata a Toritto. Prima delle riprese, la regista napoletana Maria Verde incontrerà alcuni tra gli attori selezionati, individuati durante i casting svolti nei mesi precedenti, per l’assegnazione del ruolo.

La location sarà “piazzetta Madre Teresa di Calcutta”, nei pressi del Bar Pizzeria del Parco, voluta fortemente dall’ideatore e fondatore del brand di abbigliamento e accessori moda per bambini Crown 81, Miky Falcicchio, oggi impegnato nella valorizzazione e promozione del proprio comune di residenza.

A lavoro per la realizzazione del progetto, anche Davide Borio, talent scout del Piemonte.