WhatsApp Android: arriva l’avviso di chiamata a distanza di pochi giorni dall’integrazione in-app di Any.do, il servizio per la creazione di promemoria, attività e altro ancora. Questa funzionalità è molto utile perché avvisa l’utente quando sta ricevendo una seconda chiamata mentre è già occupato in una precedente chiamata. L’utente viene avvertito attraverso una notifica acustica proposta durante la chiamata in corso.

Whatsapp – Foto: Pixabay.com

Il recente aggiornamento è già in distribuzione sul Play Store e include un sostanziale miglioramento per le conversazioni VOIP.

I destinatari potranno dunque decidere se terminare la prima conversazione per iniziarne un’altra, oppure ancora proseguire con l’attuale chiamata rifiutando la nuova in arrivo. Secondo diverse indiscrezione non è prevista alcuna opzione che consente di mettere in pausa la telefonata.

La novità è stata distribuita al canale stabile di WhatsApp (versione 2.19.352), a WhatsApp Business (versione 2.19.128) ed alla versione beta (2.19.357).