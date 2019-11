WhatsApp introduce la funzione blocco per gli inviti nei gruppi: ecco come fare

WhatsApp ha introdotto la funzione blocco per gli inviti nei gruppi, con una sorta di blacklist in cui selezionare chi può farlo e chi no. Il team WhatsApp ha introdotto una nuova opzione delle imposazioni sulla privacy nei gruppi chiamata “My contacts except” (Miei contatti eccetto), che sostituisce la precedente opzione “Nobody” (Nessuno). In poche parole gli utenti avranno la capacità di configurare in maniera più fine rispetto al passato chi potrà aggiungerli ai nuovi contatti, piuttosto che evitare a chiunque di mandare inviti di questo tipo.

Che cosa bisogna fare per evitare di trovarsi in tantissimi gruppi inutili e perditempo di WhatsApp? Per attivare e impostare tutto ciò bastano due minuti. La nuova opzione consente agli utenti di avere pieno controllo su chi può invitarli ai gruppi o meno, avendo in totale tre possibilità: Tutti, Miei contatti, Miei contatti eccetto. La prima consente a chiunque di aggiungere il nostro contatto ad un nuovo gruppo, la seconda restringe la possibilità a chi si ha nella Rubrica, la terza invece impedisce a chi non è stato selezionato in precedenza di invitare il nostro contatto in un nuovo gruppo.

La nuova opzione per la privacy dei gruppi è in roll-out a partire dalle versioni di WhatsApp 2.19.298 beta per Android e 2.19.110.20 beta per iOS. La funzione dovrebbe arrivare a breve attraverso uno dei prossimi aggiornamenti ufficiali.

Redazione-iGossip