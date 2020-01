Xiaomi Mi Mix Alpha è in ritardo: resta ignota la data di commercializzazione

Xiaomi Mi Mix Alpha è in grande ritardo. Avrebbe dovuto essere sul mercato già a dicembre 2019. I fan sono abbastanza amareggiati. Restano ignoti sia la data di commercializzazione sia i motivi di tale ritardo.

Mi Mix Alpha è stato presentato a fine settembre 2019; a inizio dicembre era comparso rapidamente sullo store cinese ufficiale di Xiaomi, ma non è mai stato disponibile all’acquisto.

Secondo quanto riportato da ITHome, il customer service di Xiaomi non ha informazioni rilevanti riguardo questo dispositivo.

Xiaomi ha confermato ad Abacus News che lo smartphone è stato rinviato, ma non ha specificato di quanto tempo né perché. Per quel che vale, dice che non appena saprà qualcosa di più preciso lo comunicherà pubblicamente.