Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato? Arriva la smentita

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele hanno litigato? Dopo Tommaso Zorzi, Aurora ha litigato con un’altra sua amica storica? Lo scoop era stato diffuso in esclusiva dal settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini: “Che cosa sarà successo tra Sara Daniele, figlia del compianto Pino Daniele, e Aurora Ramazzotti? Erano da sempre grandi amiche, ma ora hanno smesso di seguirsi sui social e hanno trascorso le vacanze separate. E pensare che, poco tempo fa, posavano insieme parlando di progetti futuri. Oggi è calato il silenzio”.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele – Foto: Instagram

La rivista di gossip della famiglia Berlusconi aveva poi concluso: “Gli amici dicono che alla base della rottura c’è un motivo grave”. La smentita non si è fatta attendere.

Aurora Ramazzotti e Sara Daniele: “Non abbiamo litigato”

A intervenire sulle questione proprio la figlia di Eros Ramazzotti con un post social a cui ha velocemente risposto Sara Daniele.

Aurora ha postato alcuni scatti con l’amica dal suo account Instagram, seguiti da un’ironica didascalia esplicativa: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. @saradanielee siamo amiche, giusto? Risp in privato”.

La risposta di Sara Daniele, non in privato ma direttamente nella bacheca dei commenti, non si è fatta attendere: “Ma a questo punto – ha scritto – la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litiga? Ti aspetto sul ring”. Aurora ha concluso con ironia questo caso: “Sara Danielee quando vuoi. E al posto degli stracci faccio volare Sabamiao”.

Aurora Ramazzotti felice dei suoi genitori separati

Di recente Aurora ha rivelato che è meglio avere genitori separati che non innamorati. Chiaro riferimento ai suoi genitori, la famosa conduttrice tv e showgirl svizzera naturalizzata italiana Michelle Hunziker e il celebre cantautore italiano Eros Ramazzotti: “Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore, io credo che il bambino se ne accorga e che questa cosa abbia un’influenza su di lui, per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione, la sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… no”.

Negli ultimi tempi Aurora ha parlato molto di body positivity, diventando proprio una paladina. Ha sottolineato più volte nelle interviste rilasciate ai giornali quanto sia importante accettarsi per quel che si è e ha parlato a lungo del suo percorso per superare chi la bersagliava con cattiverie sui social.