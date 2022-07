Aurora Ramazzotti su Michelle Hunziker: “Sembra mia figlia”

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un selfie con la madre, la famosa conduttrice tv Michelle Hunziker, nelle sue Instagram Stories. “Boh, mia madre sembra mia figlia”, ha scritto la figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti. Ha sottolineato la freschezza e la bellezza della madre, scatenando una raffica di reazioni sul web.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker – Foto: Instagram

Aurora Ramazzotti aveva più volte sottolineato in passato quanto il confronto con una madre bellissima, Michelle Hunziker, l’abbia fatta soffrire. Al settimanale di cronaca rosa Chi aveva confessato: “Ho sempre avuto il confronto con una mamma bellissima e certo, questo mi ha messo in difficoltà: non perché lei fosse bellissima, ma perché le persone continuavano a puntualizzare che io non lo ero”.

Per poi rivelare: “Fermo restando che so di essere fortunatissima, per me la questione al tempo era riuscire a guardarmi allo specchio non attraverso gli occhi degli altri. Che poi come mi guardano gli altri per l’acne può non interessarmi più di tanto, però, per esempio, il giudizio riguardo il mio peso mi ha ferito, mi ha fatto molto male”.

Aurora Ramazzotti attaccata sui social

Aurora è stata attaccata tante volte sui social per il suo fisico e il suo viso. Una delle ultime volte aveva anche pianto molto: “I commenti su di me sul Corriere mi hanno fatto venire da piangere, un incubo. Ma come è possibile che una cosa così prestigiosa come essere stati ripostati dalla pagina del Corriere della Sera si sia tramutata in un incubo? Parlo per me, ma credo di farlo per tutti, perché ogni volta che sono finita su quella pagina e sono andata a leggere i commenti, mi è venuto da piangere. Non tanto perché c’erano un miliardo di commenti cattivi, ma perché erano decontestualizzati: le persone non vanno a commentare la cosa che stai dicendo, ad esempio il cat calling, argomento molto divisivo. Là sotto c’erano commenti tutti mirati a distruggere me. Commenti cattivi e sessisti”.