Baci Stellari (Besame) è il nuovo singolo di Valeria Marini. La celebre star della tv italiana ha dichiarato all’Adnkronos: “Questa canzone è pensata per dire addio alle restrizioni che per anni ci hanno impedito di abbracciarci e toccarci e un ritorno alla gioia e a una vita stellare”. Il video musicale sarà disponibile a breve.

Il brano di Valeria è un inno alla vita e alla rinascita. “Il video di ‘Baci stellari (Besame) sarà girato in due location – ha continuato Valeriona Nazionale -. La prima è l’Holiday Inn di Fondi con la partecipazione di artisti che insieme a me realizzeranno coreografie scenografiche come movimenti col fuoco, polvere di stelle e cerchi sospesi. Lì sarà montato un palco con alle spalle il mare dove ballerò in mezzo a tantissima gente che si toccherà e abbraccerà. Il flashmob dell’inciso nel videoclip ricorderà la coreografia del ‘Tuca Tuca’ della Carrà. Un omaggio alla stella delle stelle, una decisione che ho preso dopo aver sentito anche Enzo Paolo Turchi“.

Baci Stellari (Besame) è il nuovo singolo di Valeria Marini: il testo ufficiale

Besame, Baci Stellari

Guarda che cielo stanotte

scappo di casa da te

fuego che mi brucia dentro

vieni, vieni, vieni con me

portami, portami a Ibiza o Malibù

prendimi, prendimi in volo fino a laggiù

Donde vas? Donde vas?

Miami o New York?

Como estas? Como estas?

Resta ancora un po’

Besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari

besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

Besame, besame, besame

Baci stellari

Tocame, besa-besame mucho

Stellare è guardare le stelle

nessuno è più bello di te

ho voglia di te oggi e sempre

ma l’amore è così demodè

portami, portami a Ibiza o Malibù

prendimi, prendimi in volo fino a laggiù

Donde vas? Donde vas? Miami o New York?

Como estas? Como estas?

Resta ancora un po’

Besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari

besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari.

Besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari

besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari.

Besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari

besame, besame, besame

tocame, tocame, tocame

besame, besame, besame

Baci stellari.

Baci Stellari (Besame) è il nuovo singolo di Valeria Marini: l’audio