Back to School: confermata la seconda edizione con Federica Panicucci al timone

È ormai ufficiale: Federica Panicucci torna alla conduzione di un reality show, ma non uno qualsiasi. La presentatrice sarà al timone di Back to School.

Back to School- foto it.wikipedia.org

Lo show Back to School è stato in forse fin dalla sua prima stagione guidata da Nicola Savino, salvo poi andare in onda su Italia 1 con uno share non proprio convincente.

Il destino del programma si è fatto incerto dopo la scelta di Nicola Savino di passare a TV8, dopo l’esperienza nelle vesti di opinionista dell’Isola dei Famosi 2022.

Tuttavia Mediaset ha deciso di dare un’altra chance a Back to School, inserendolo nei palinsesti 2022-2023 e scegliendo la conduttrice di Mattino Cinque.

È stata la stessa Federica Panicucci ad annunciare la novità tramite un video messaggio Instagram: “Oggi è una giornata particolarmente bella perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati. E oggi è una giornata ancora più speciale, quindi vi mando un bacio, un saluto e a presto!”.

Questo significa che la presentatrice toscana prenderà il posto di Nicola Savino e arriverà con Back to School in prima serata su Italia 1.

È da Cupido nel lontano 2009 che Federica Panicucci non approdava in prima serata e dai tempi de La pupa e il secchione del 2006 che la presentatrice non conduce un reality. Back to School è l’occasione giusta.

Per il resto, stando ai rumors, il format dello show non dovrebbe discostarsi troppo dalla prima edizione: personaggi famosi alle prese con l’esame di Quinta Elementare che si rimettono sui libri e vengono aiutati dai Maestrini (bambini delle elementari).

Non ci resta che attendere di vedere quale piega prenderà lo show sotto la conduzione di Federica Panicucci.