Back To School: salta il programma condotto da Nicola Savino?

Sembrava tutto pronto per l’approdo di Back To School su Italia 1 a partire dal 10 novembre, ma i vertici Mediaset avrebbero cambiato idea. Il programma è rimandato a data da destinarsi?

Back To School- foto instagram.com

All’origine di Back To School c’è stata una puntata de La Pupa e il Secchione e più precisamente quella in cui i protagonisti dello show si sono sfidati con i piccoli di quinta elementare decisamente più preparati.

Da quel momento Mediaset ha lavorato alla costruzione di un format in cui alcuni vip e personaggi famosi si ritrovano a essere valutati dai piccoli insegnanti dagli 6 agli 11 anni.

Alla fine del percorso di studi, quindi, li attende un test finale calibrato in base all’ormai scomparso esame di Quinta Elementare di fronte a veri insegnanti.

Tuttavia, pur avendo dato il via alle riprese e avendo registrato tantissime puntate, lo show rischia di non vedere la luce perché, secondo alcuni rumors, non all’altezza delle attese.

Il programma sarebbe stato sottoposto a serie di test per avere prevedere l’impatto sul grande pubblico e non avrebbe “superato l’esame”.

A quanto pare non è bastata la verve del presentatore Nicola Savino (ormai rodato con Colorado e Le Iene) e il cast nutrito a salvare Back To School a pochi giorni dal debutto.

Così chi pensava di rivedere sui banchi di scuola Antonella Elia, Ignazio Moser, Denis Dosio, Lory del Santo, Paola Caruso, Vladimir Luxuria, Clementino, Eleonora Giorgi, Enzo Miccio, Maria Teresa Ruta, Flavia Vento, Andrea Zelletta, Roberta Lanfranchi, Jonathan Kashanian, Scintilla, Andrea Lo Cicero, Martina Hamdy, Benedetta Mazza, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e altri resterà deluso.

Non ci resta che attendere la conferma dei rumors e capire quale destino riserverà Mediaset al format Back To School.