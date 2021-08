Bake off Italia 2021: quando inizia, giudici e concorrenti

È tutto pronto per il ritorno di Bake off Italia – Dolci in forno: l’appuntamento è fissato a venerdì 3 settembre in prima serata su Real Time.

Bake Off Italia- foto Bake Off Italia – it.wikipedia.org

La conduttrice Benedetta Parodi e i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara apriranno la nuova stagione di Bake off Italia – Dolci in forno accogliendo i concorrenti di quest’anno.

I canali ufficiali del cooking show più dolce della televisione italiana hanno presentato i nomi dei 20 concorrenti di questa edizione. Conosciamoli meglio anche noi:

Daniela , 29 anni – Originaria di Foggia, la ballerina e insegnante di scuola elementare vive a Milano. Ama preparare dolci portando la sua vena artistica anche tra i fornelli.

, 29 anni – Originaria di Foggia, la ballerina e insegnante di scuola elementare vive a Milano. Ama preparare dolci portando la sua vena artistica anche tra i fornelli. Edoardo , 28 anni, Sesto Fiorentino- È uno studente di medicina con il desiderio di aprire una catena di pasticceria nella Grande Mela. Il suo tratto distintivo? Usare strumenti da medico in pasticceria.

, 28 anni, Sesto Fiorentino- È uno studente di medicina con il desiderio di aprire una catena di pasticceria nella Grande Mela. Il suo tratto distintivo? Usare strumenti da medico in pasticceria. Enrico , 38 anni, Paderno Dugnano – Lavora da ragazzino come fabbro, ma coltiva molte altre passioni tra le quali c’è la pasticceria.

, 38 anni, Paderno Dugnano – Lavora da ragazzino come fabbro, ma coltiva molte altre passioni tra le quali c’è la pasticceria. Gerardo , 35 anni, Pignola – Il concorrente potentino lavora in un laboratorio di biologia e considera la pasticceria l’unione perfetta tra cuore e scienza.

, 35 anni, Pignola – Il concorrente potentino lavora in un laboratorio di biologia e considera la pasticceria l’unione perfetta tra cuore e scienza. Giacomo aka Peperita, 38 anni, Milano – Non è un volto nuovo, visto che ha partecipato alla precedente edizione del cooking show. Un infortunio però l’aveva fatto uscire dalla gara. Ora l’impiegato di giorno e drag queen di notte è tornato per vincere.

aka Peperita, 38 anni, Milano – Non è un volto nuovo, visto che ha partecipato alla precedente edizione del cooking show. Un infortunio però l’aveva fatto uscire dalla gara. Ora l’impiegato di giorno e drag queen di notte è tornato per vincere. Giuseppe , 69 anni, Reggio Emilia – In passato ha lavorato come tecnico radiologo del Pronto Soccorso e ora si dedica alle poesie e alla pasticceria.

, 69 anni, Reggio Emilia – In passato ha lavorato come tecnico radiologo del Pronto Soccorso e ora si dedica alle poesie e alla pasticceria. Gloria B. , 18 anni, San Michele al Tagliamento – Èuna studentessa ed ex nuotatrice a livello agonistico, ma nella vita desidera dedicarsi alla creazione di dolci.

, 18 anni, San Michele al Tagliamento – Èuna studentessa ed ex nuotatrice a livello agonistico, ma nella vita desidera dedicarsi alla creazione di dolci. Gloria P. , 41 anni, Roma – Lavora come client advisor, ma ha scoperto la passione per la pasticceria durante le sue due gravidanze. Il suo desiderio? Convincere il maestro Knam ad aprire una pasticceria con lei.

, 41 anni, Roma – Lavora come client advisor, ma ha scoperto la passione per la pasticceria durante le sue due gravidanze. Il suo desiderio? Convincere il maestro Knam ad aprire una pasticceria con lei. Lola , 49 anni, Roma – Ha origine lontane (siberiane) e ama ballare e dedicarsi alla pasticceria.

, 49 anni, Roma – Ha origine lontane (siberiane) e ama ballare e dedicarsi alla pasticceria. Lora , 27 anni, Genova – È una studentessa di fisioterapia che ama infondere un po’ delle sue origini in ogni ricetta, creando mix ebraici, arabi e italiani.

, 27 anni, Genova – È una studentessa di fisioterapia che ama infondere un po’ delle sue origini in ogni ricetta, creando mix ebraici, arabi e italiani. Marco , 26 anni, Genova – Ha praticato il canottaggio agonistico in passato e ora studia scienze motorie. Dopo un infortunio che l’ha messo fuori gioco, però, ha scoperto la passione per i dolci.

, 26 anni, Genova – Ha praticato il canottaggio agonistico in passato e ora studia scienze motorie. Dopo un infortunio che l’ha messo fuori gioco, però, ha scoperto la passione per i dolci. Matteo , 23 anni, Brescia – Nella vita studia ingegneria e lavora come modello, ma vorrebbe mostrare a tutti la sua interpretazione della pasticceria.

, 23 anni, Brescia – Nella vita studia ingegneria e lavora come modello, ma vorrebbe mostrare a tutti la sua interpretazione della pasticceria. Naney , 52 anni, Gradisca D’Isonzo – La concorrente ha origini argentine e ama preparare dolci da condividere sui social.

, 52 anni, Gradisca D’Isonzo – La concorrente ha origini argentine e ama preparare dolci da condividere sui social. Natascia , 22 anni, Savignano sul Rubicone – La studentessa di biologia della nutrizione si dedica alla preparazione dei dolci sin da piccola.

, 22 anni, Savignano sul Rubicone – La studentessa di biologia della nutrizione si dedica alla preparazione dei dolci sin da piccola. Pancrazia , 48 anni, Erchie – La concorrente lavora come bracciante agricola, ma giunge nella cucina di Bake Off per cercare di seguire una sua passione mai sopita.

, 48 anni, Erchie – La concorrente lavora come bracciante agricola, ma giunge nella cucina di Bake Off per cercare di seguire una sua passione mai sopita. Patrizia , 67 anni, Napoli – Patrizia è una casalinga che ama i lievitati e non rinnega la sperimentazione in pasticceria.

, 67 anni, Napoli – Patrizia è una casalinga che ama i lievitati e non rinnega la sperimentazione in pasticceria. Pedro , 35 anni, San Gimignano – Ha origini argentine e gestisce un agriturismo.

, 35 anni, San Gimignano – Ha origini argentine e gestisce un agriturismo. Roberto , 38 anni, Ventimiglia di Sicilia – Lavora come militare e ama il rigore richiesto dalla pasticceria.

, 38 anni, Ventimiglia di Sicilia – Lavora come militare e ama il rigore richiesto dalla pasticceria. Rosanna , 58 anni, Siracusa – Rosaria è un’ex preside che ha vissuto anche in Scozia, cosa che riporta sempre nei suoi dolci.

, 58 anni, Siracusa – Rosaria è un’ex preside che ha vissuto anche in Scozia, cosa che riporta sempre nei suoi dolci. Simone, 18 anni, Bollate – Studia all’istituto alberghiero e ama cucinare insieme alla nonna.

Non ci resta che sintonizzarci in prima serata venerdì 3 settembre su Real Time o iniziare a vedere Bake Off Italia su Discovery+ già dal 27 agosto.